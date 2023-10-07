消费需求旺 市场活力足（走进市场看信心·聚焦中秋国庆假期）

据测算，中秋国庆8天假期，国内旅游出游8.26亿人次，按可比口径同比增长71.3%、较2019年增长4.1%。全国各地，涌动着消费的活力。

在四川成都春熙路步行街，游客熙熙攘攘。这个假期，“到成都街头走一走”活动预计接待国内游客超2500万人次。

在宁夏银川文化园，马戏表演吸引了众多游客。看演出、逛展览、赏美景……仅假期第一天，宁夏接待国内游客45.05万人次，实现旅游收入3.25亿元。

从逛街购物到观影赏戏，从餐饮住宿到旅游休闲，中秋国庆假期全国消费市场供需两旺，商品供应充足、价格总体平稳，假日消费需求充分释放。消费市场的蓬勃活力，印证我国经济韧性强、潜力大、活力足，为宏观经济持续恢复向好提供了有力支撑。

消费持续恢复

需求加快升级

“趁着假期逛逛商场，给家里添置一些新物件。”10月6日，在北京朝阳区合生汇商场，前来购物的消费者李莉说。中秋国庆假期，北京市举办系列促消费活动，假期首日，全市60个重点商圈客流量近700万人次。

据商务部商务大数据监测信息显示，中秋国庆假期消费市场持续恢复。假期前两天，全国示范步行街客流量同比增长68.6%；36个大中城市重点商圈客流量同比增长99.2%。假期前三天，重点监测零售和餐饮企业销售额同比增长8.3%。

销量增长的同时，消费升级趋势明显。个性化、多样化、品质化需求持续增加，实物消费和服务消费两翼齐飞，绿色、智能、健康等成为假日消费市场关键词。

绿色产品销售较快增长。“新产品功能更加丰富，而且节能环保，还能享受优惠，真不错。”在江苏南京新街口苏宁易购门店，下单购买了全屋整套家电的市民郭斌说。苏宁易购数据显示，绿色家电销售火热，假期前三天，门店一级能效新风空调销量同比增长143%，节能热水器销量同比增长128%。

智能产品备受市场欢迎。“有了智能帮手，家务简单多了。”10月3日，在湖北武汉京东MALL商场，前来选购智能扫地机器人的消费者赵炜说。商务部商务大数据监测，假期前三天，智能家电、新型电子产品、新能源汽车等商品热销，重点监测家居卖场智能和定制家居产品销售额同比增长10%以上。

服务消费预订持续火热。“每天下午4点就开始排队，一天可以翻台8次左右。”重庆叁步梯老火锅负责人说，这个假期客流量将近翻番。美团、大众点评数据显示，中秋国庆假期，餐饮、出行、住宿等服务消费势能强劲，全国服务零售日均消费规模较2019年同期增长153%，餐饮堂食消费规模较2019年同期增长254%。

创新业态场景

优化供给质量

在浙江杭州武林银泰百货的亚运互动祝福墙旁，每天都有不少消费者前来体验，与打卡装置拍照互动。

紧跟不断升级的消费需求，各地区各部门持续深化供给侧结构性改革，提升、优化商品和服务供给的质量和结构，丰富消费新场景、新业态、新模式，形成节日消费市场的新增长点。不少商家积极打造更有趣味性、互动性、科技性的消费新场景，为人们假日休闲购物提供更多的好去处。

——新场景刷新体验。

“没想到，在成都街头就能遇见古蜀文明。”在成都高新区铁像寺水街“打卡”三星堆数字城市展，让北京游客戴女士欣喜不已。参观老茶馆、戏台子下喝杯茶、逛文艺展……中秋国庆假期，成都高新区在铁像寺水街精心打造多个文旅消费新场景，为市民和游客带来沉浸式、交互式、智能化的文旅消费新体验。

——新业态更加便利。

“临出门发现孩子的洗发水用完了，下了一个即时配送订单，不到半小时就送来了。”即时零售，满足了北京朝阳区居民蔡佳出游前的需求。商务部发布的信息显示，以即时零售为代表的消费新业态为消费市场增添了新活力。京东到家数据显示，中秋国庆假期出行装备、个护用品的搜索量持续攀升，洗衣液旅行装、数据线、雨具等商品搜索量环比增长超过200%。

——新模式带动销售。

“有更多的游客通过短视频了解到我们，并在假期来旅游。”通过线上直播和短视频推广的新模式，新疆布尔津县禾木村知名度不断提升，在中秋国庆假期迎来旅游高峰。日前，文化和旅游部指导相关平台开展乡村旅游数字提升行动，开展美好乡村打卡点、乡村旅游直播等活动，助力乡村文旅发展。抖音数据显示，假期乡村景点打卡量超150万次，同比增长60%；乡村景点订单量环比增长176%，同比增长162%。

政策集中发力

激发市场活力

“早想换辆新车，正好赶上假期促销活动，就下单了。”四川成都成华区居民罗华说。中秋国庆假期，成华区开展汽车消费促进活动，吸引了不少消费者参与。

这个假期，宁夏组织开展各类促消费活动170多场次，发放6000余万专项促消费资金，精准发放消费券、惠民券等，让实惠直达消费者。全区重点商业综合体、商业街区、连锁超市、餐饮夜市延长营业时间，更好满足消费者多样化消费需求。宁夏车展上，多个汽车品牌携旗下新车型参展，吸引了众多观展者。

“领到购物券，迫不及待来消费。”广州市民李悦领到“羊城欢乐购”消费券后，到附近的商场选购了一款枕头，用购物券优惠了100元。

从9月27日开始，广州在各大商圈和百货商场、超市、家居家电卖场等，分批次发放总额为1.3亿元的政府消费券。广州广百百货北京路店相关负责人介绍，截至10月2日，门店客流超14万人次，同比增长超六成。受消费券带动，电器类产品消费涨幅同比上升超30%。

政策集中发力，激发市场活力。据介绍，中秋国庆假期，商务部会同相关部门落实好前期已出台的家居、汽车、电子产品等领域促消费政策，确保政策落地见效。同时，还组织开展“全国一刻钟便民生活消费节”等重点活动，推出“情满中秋 礼迎国庆”“诚信兴商 信用惠民”等消费场景，活跃消费市场。

消费一头连着宏观经济大盘，一头连着千家万户美好生活。商务部相关负责人表示，今年以来，各级商务主管部门深入组织开展“消费提振年”系列促消费活动，着力提振汽车、家居等大宗消费，推动消费持续恢复和扩大。接下来，将继续聚焦重点，多措并举，拓宽消费场景、营造消费氛围、改善消费条件，激发消费市场更大动能，推动经济持续恢复向好。

《 人民日报 》（ 2023年10月07日 01 版）