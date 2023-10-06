广东最新“蚊子地图”公布！粤疾控提醒：注意预防登革热

中新网广州10月5日电 (记者 蔡敏婕)广东省疾病预防控制中心(以下简称“广东疾控”)5日发布广东省2023年9月下半月登革热媒介伊蚊监测风险提示。广东疾控表示，今年9月下半月，全省共监测到37个媒介伊蚊高密度监测点，其中广州市最多，有13个。

登革热是经伊蚊叮咬传播的一种急性传染病，在严重情况下，登革热可以致命。

每年的3月至11月，是广东省登革热流行季，所处地区的媒介伊蚊密度越高，发生登革热流行的风险越高。

登革热媒介伊蚊监测风险提示指标包括幼虫密度(布雷图指数法BI)和成蚊密度(诱蚊诱卵器法MOI)。当BI>20或MOI>20时，意味着媒介伊蚊密度较高。当一个地区出现多个监测点BI>20或MOI>20时，意味着该地区登革热流行风险较高。

今年9月下半月，广东共监测到37个媒介伊蚊高密度监测点，幼虫密度BI和成蚊密度MOI分别为14个和23个，其中广州市最多，有13个，其次是珠海7个，云浮市3个，深圳、肇庆、汕头、潮州和揭阳市各2个。

广东疾控提醒，目前并无登革热特异治疗方法，预防蚊虫叮咬是避免登革热的最佳方式。预防登革热从控制伊蚊着手，无积水就无幼虫，无幼虫就无成虫，无成虫就无登革热传播。因此，倡导以上地区的市民要积极行动，翻盆倒罐清积水，减少伊蚊幼虫的孳生。(完)