世界心脏日：这些“伤心”事少做 让健康从“心”出发

9月29日是世界心脏日。心脏是人体的“发动机”，是维持全身血液循环的动力之源。你真的了解自己的心脏吗？哪些因素可能会导致心脏病？又该如何保护心脏呢？就此人民网记者采访了首都医科大学附属北京友谊医院心血管中心主任医师黄榕翀。

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