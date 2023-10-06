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高钙奶更补钙吗？

2023年10月06日09:53 来源：中国新闻网

中新网10月4日电 虽然高钙奶含有更多的钙，但其钙质多为添加的碳酸钙或乳酸钙，吸收率在1/4到1/3不等，吸收效果并不显著。再者，在牛奶中额外添加钙容易破坏其蛋白质体系的稳定，还会影响牛奶的口感和杀菌稳定性，因此奶制品中不会额外添加很多钙。(来源：@科学辟谣 @中国新闻网 )

(责编：王震、杨迪)




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