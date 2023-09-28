患呼吸道疾病建议暂缓假期出行

近日，有不少网友反映出现嗓子痛、咳嗽等症状，北京青年报记者从本市多家医院了解到，近期感染科、儿科等科室的就诊量有所增加，主要以新冠和普通感冒、肺炎支原体感染等呼吸道感染疾病为主。当前正值季节更替，天气日渐转凉，中秋、国庆假期又即将到来，面对呼吸道疾病，如何做好个人健康防护？北京青年报记者专门采访了首都医科大学附属北京朝阳医院感染科副主任医师于晓敏，为广大市民答疑解惑，并给出健康提示。

近期以新冠、普通感冒、支原体感染为主

于晓敏表示，9月份以来，来感染科就诊的患者增多，以新冠和普通感冒为主，也发现有流感病例。年轻人群体中，新冠“二阳”比较多，“一阳”和“三阳”也都有，老年人群体以“首阳”居多。从症状上来看，以发热、咽喉疼痛、流鼻涕、咳嗽等为主，部分引发了肺炎。

于晓敏解释，出现这些情况跟多种因素有关，比如9月份开学后，大中小学生回到学校，人员比较集中，室内活动增加了呼吸道病毒、支原体等的传播机会。在一些会议、活动等环境中，人员聚集也会增加患病的可能。再加上最近天气转凉、气候干燥，呼吸道黏膜防御功能下降，也容易让病毒有可乘之机。

在治疗方面，她表示，年轻人等无重症危险因素的患者，新冠和流感主要以对症为主；有高危因素的患者，应尽早进行抗病毒治疗。流感流行季即将到来，目前，北京已经开始接种流感疫苗，像老人、孕妇、患有基础病等重点人群可及时接种。对于细菌感染的感冒症状，可以在咨询医生后服用抗生素。

咽痛不适时可采用高渗盐水漱口

一些网友表示，自己出现了“刀片嗓”，咽喉不适、咳嗽不止，但抗原检测一直是阴性该怎么办？于晓敏表示，显示阴性可能是病毒载量不足而出现“假阴性”，也有可能是其他病毒或细菌感染所导致。因为流感也可能出现“刀片嗓”、浑身酸疼的症状，有不少人从体感上来看流感症状比新冠症状还要严重。

如感觉咽痛、嗓子不适可以通过下列方式来缓解：注意多喝水，及时补充水分，在家中可用食盐和温水调制3%到5%的高渗盐水漱口。

面对呼吸道疾病，哪些人要重点引起注意？于晓敏表示，一些易感人群、容易发展为重症的人群需要重点关注，比如65岁以上的老人，5岁以下的儿童、婴幼儿，孕妇，患有基础疾病的人群，以及使用免疫抑制剂的人群等等，不管是新冠还是流感，这些群体感染之后容易发展为重症，要引起重视，争取早发现、早治疗。

出现哪些症状需要及时就医？于晓敏介绍，如果出现高热不退，体温在39℃以上，反复发烧超过三天；呼吸急促，呼吸困难，血氧饱和度下降；心率明显加快；精神萎靡等等，需要及时到医院就诊。

感染呼吸道疾病可暂缓假期出行计划

于晓敏说，无论是外出游玩还是走亲访友，个人健康不容忽视。“我们在门诊中发现，有的病人已经定好了假期回老家的行程，但是又得了新冠，担心把病毒传给老家的老人。对此，我们会建议患者先养好身体，避免到人多的地方，尤其是在急性期，病毒载量高，应尽量避免外出探视老人和孩子。同时，患者本人和家属也一定要做好个人卫生，勤洗手、戴口罩，避免用未清洗的双手接触口鼻、眼睛，家中常通风，减少与他人接触。”

此外，“两节”假期将至，人员活动量增大，家长也要尽量少带孩子到人群聚集的地方，如果到人员密集的公共场所可以佩戴好口罩。大家也要注意个人卫生，避免用手触摸公共物品，要勤洗手。打喷嚏时，可用纸巾遮住口鼻，如果没有纸巾，可用弯曲的手肘来遮住口鼻，减少飞沫的喷出，从而减少疾病的传播，打完喷嚏也要及时洗手。

“在饮食方面，很多人一到假期就‘解放’了自己，甚至胡吃海喝，其实人的咽喉很脆弱，秋季本身天气干燥，吃过多辛辣、刺激的食物容易导致咽喉黏膜损伤，影响黏膜的屏障功能。因此，建议大家少吃辛辣、刺激食物，做到营养均衡。同时，最近天气转凉，要注意保暖、及时增添衣物，注意身心健康，避免劳累。”于晓敏说。