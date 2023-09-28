献血后发胖 这个锅该谁背？

无偿献血能帮助濒危患者挽回生命，但在我们身边依然有很多关于献血的误解和谣言，阻碍了大家捐热血献爱心的热情。今天，输血科专家整理了关于献血的误区和常见疑问，希望越来越多的大众能够正确掌握献血常识，消除疑虑，积极参与无偿献血。无偿献血人人参与，和谐社会个个受益。

谣言：献血会引起血压不稳

献血不会引起血压不稳。导致血压不稳定的因素有很多：生活作息不规律、饮食结构不合理、过量的吸烟饮酒、疾病等原因都会导致血压不稳定。

根据《献血者健康检查要求》，明确将高血压列为不能献血的范围；献血者血压在正常范围内，即12.0kPa（90mmHg）≤收缩压＜18.7kPa（140mmHg）；8.0kPa（60 mmHg）≤舒张压＜12.0kPa（90mmHg）；脉压差：≥30mmHg/4.0 kPa，才能献血。每次献血前，工作人员都会为每名献血者先测量血压。

个别献血者献血后会出现血压不稳，多是献血紧张所致，情绪波动幅度过大，会引起血压不稳。如果出现血压不稳，要注意休息，保持情绪稳定，血压很快会恢复正常，不会造成病理性的高血压或低血压。对于长期服用降压药的患者不建议献血，主要是因为尽管血压可能控制在规定的献血范围，但献血可能对献血者本人以及接受血液的患者造成影响。

谣言：献血会让人变胖

献血跟变胖没有关系。正常献血200-400毫升，肝脏和脾脏存储的血液会动员出来，血液很快就补充上来，所以献血对人体血容量影响很小，献血后人体会补充新的红细胞、白细胞等血液成分，但不会生成脂肪，可见献血和肥胖没有关系。

影响人体肥胖的因素有很多，如遗传、激素、代谢平衡等，其实体重的增减取决于摄取热量和消耗热量之间的差值。一个常见的数据是，当摄入的热量比消耗的热量多3500卡路里时，就增重1磅（约453克），可见献血不会导致人体发胖。

某些人献血后变胖的主要原因是献血后担心伤身体，往往通过饮食大补的方式补充营养，导致体内短时间热量摄取过多，加上活动量少，缺乏锻炼，这些增加的热量难以消耗，就会以脂肪的形式堆积起来，从而导致肥胖，这是献血后变胖的本质原因。

其实献血后只需正常饮食，保持膳食结构均衡即可，不用额外补充营养即可满足造血的需要，切不可盲目进补，以免造成体重增加，血糖、血脂等指标的升高对人体造成不利的影响。

谣言：献血会降低免疫力

献血不会降低人体免疫力。免疫力是人体自身的防御机制，是人体识别和消灭外来侵入的任何异物(病毒、细菌等)，处理衰老、损伤、死亡、变性的自身细胞，以及识别和处理体内突变细胞和病毒感染细胞的能力，是人体识别和排除“异己”的生理反应。

人体内的细胞每天都会大量自然死亡，即使不献血也会随着人体的新陈代谢排出，并没有降低人体免疫力。适当地献血会减少人体内的血细胞数量，刺激人体的造血功能，从而有效地改善人体血液环境，促进身体健康。

造成人体免疫力低下的原因有以下几种：年龄、环境、家族、心理、营养等因素。献血时只是抽出外周血管的血液，人体会自动将贮存在内脏里的血液释放到血管中保持恒定的血容量，所以献血不会降低机体的免疫力。

我们可以通过均衡饮食、充足睡眠、适度运动和控制情绪等方式来提高免疫力，所以献血后还需要注意多休息，避免过度劳累，更要避免熬夜，以免影响身体的恢复。

谣言：新冠感染后不能献血

新冠病毒是呼吸道病毒，不会经输血传播。

目前为止，全球尚没有新冠病毒通过输血途径传播的报道。血站会严格执行采供血管理制度，确保感染者康复并经过一段时间的健康观察后再献血。因此，曾感染过新冠的献血者捐献的血液是安全的。

对于曾感染新冠的无症状、轻型和普通型感染者，发烧、咳嗽、咽痛等上呼吸道感染症状完全消失后一周，且最后一次核酸或抗原检测阳性7天后就可以献血了。

如果是重型或危重型的感染者，则需要康复6个月后才能献血。

这个标准与国际上有关新冠病毒感染后延迟献血的要求，以及现行的呼吸道感染、肺部感染者延迟献血的要求是一致的，不会对献血者健康造成危害。

以下情况要注意：

1.接种鼻喷新冠疫苗(流感病毒载体)，需要在接种后满4周再献血。

2.接种腺病毒载体新冠疫苗，需要在接种后满2周，无不适症状，才能献血。

3.接种灭活疫苗或基因重组DNA或mRNA疫苗，只需暂缓48小时，无不适症状就可以献血。

4.如果接种的是重组新型冠状病毒疫苗，和腺病毒载体新冠疫苗是一样的，需要接种此类疫苗后满2周，且无不适症状可以献血。

敲黑板

这13种情况暂时不能献血

1.口腔护理（包括洗牙）未满三天

2.拔牙或其他小手术未满半个月

3.妇女月经期前后三天

4.妊娠期或流产未满六个月

5.分娩及哺乳期未满一年

6.上呼吸道感染未满一周，甲流病愈后间隔一周

7.肺炎病愈未满三个月

8.急性肠胃炎病愈未满一周，感染诺如病愈后间隔一周

9.急性泌尿道感染未满一个月，急性肾盂肾炎病愈未满三个月，泌尿系统结石发作期

10.活动性或进展性眼科疾病病愈未满一周，眼科手术愈后未满三个月

11.伤口愈合未满一周，皮肤局限性炎症愈合未满一周，皮肤广泛性炎症愈合未满两周

12.文身未满一年者

13.良性肿瘤：妇科、体表良性肿瘤术后未满一年者

文/孙勇（北京胸科医院）