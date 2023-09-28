人民网健康·生活
热词：滚动　疫情防控　生活宝典　大家谈　 养生课　 消费　食品　经济·科技·生态　文旅·体育　 人民投诉
人民网>>健康·生活

“两节”安全出行 这7点提示请收好

2023年09月28日08:02 来源：人民网

编者按：今年的中秋、国庆“两节”假期长达8天，让大家的出行热情格外高涨。近日，全国各地陆续迎来出行高峰，假期外出游玩、走亲访友，一定要做好充分准备、注意出行安全。这份提示请收好！

来源：国家疾控局、交通运输部、文化和旅游部、福建省文化和旅游厅

编辑：孙红丽

设计：闫倩

(责编：孙红丽、吕骞)




热门点击排行榜