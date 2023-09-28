“两节”安全出行 这7点提示请收好
2023年09月28日08:02 来源：人民网
编者按：今年的中秋、国庆“两节”假期长达8天，让大家的出行热情格外高涨。近日，全国各地陆续迎来出行高峰，假期外出游玩、走亲访友，一定要做好充分准备、注意出行安全。这份提示请收好！
来源：国家疾控局、交通运输部、文化和旅游部、福建省文化和旅游厅
编辑：孙红丽
设计：闫倩
(责编：孙红丽、吕骞)
编者按：今年的中秋、国庆“两节”假期长达8天，让大家的出行热情格外高涨。近日，全国各地陆续迎来出行高峰，假期外出游玩、走亲访友，一定要做好充分准备、注意出行安全。这份提示请收好！
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