琳琅满目的益生菌，如何科学选择？

最近几年，市场上的益生菌产品琳琅满目，他们还都有着各种各样让人眼花缭乱的健康作用。我们知道益生菌能平衡肠胃菌群，增加肠内有益菌，减少有害菌，对身体具有一定的调节作用：如改善便秘和腹泻、提高免疫力、预防肠内感染、抵抗身体炎症、促进肌体代谢，促进消化吸收等。

益生菌具备的作用根本上都来自于其平衡肠道菌群的结果。由于益生菌的多种功效，市面上就有了五花八门的益生菌产品，很多人经常会疑惑：这么多的益生菌产品，到底应该挑哪个呢？今天我们聊聊益生菌。

益生菌是什么？

必须有活菌且数量足够

益生菌是指摄入足够数量，对宿主健康能产生有益作用的活的微生物。这里面两个关键词需要大家注意：

第一，活的。也就是说，益生菌必须有活菌。如果是灭活、死菌型的，就不是益生菌。

第二，足够数量。必须有足够数量的活菌且对人体有益，才是益生菌。

常见的益生菌产品有三种 其中两种不是药品而是食品

现在市场上的益生菌产品，主要有三大类：

第一种：益生菌类药品

目前国内临床上用的益生菌制剂药物有30多个，通常在医院和药店销售，如果生病了需要买，请大家一定要遵医嘱。

第二种：益生菌类保健食品

它是经过注册和备案的，最直观的就是它的包装上都有一个保健食品标识，也就是大家常说的“蓝帽子。益生菌类保健食品通常的功能是调节肠道菌群。

如果大家要买益生菌类保健食品，那就一定要注意检查它有没有这个蓝帽子，千万不要把普通食品误认成保健食品了。

第三种：含有益生菌的普通食品

比如酸奶、奶酪等。这些食品在生活中很常见，大家可能也经常吃。含有益生菌的普通食品是不能声称功能性的。

需要提醒大家，益生菌保健食品和含有益生菌的普通食品，都不能宣称有预防或治疗某种疾病的作用，他们只是食品，不是药品。

购买益生菌产品应该注意什么？

第一，优先选择有活菌的产品

益生菌就是指足够活的、对健康有益的菌。虽然死菌的代谢产物和细胞成分，比如多糖、短链脂肪酸等物质，对健康也有一定益处，但大多数研究表明，活菌的效果还是比死菌好一些。所以，在购买时，如果发现包装标注了“杀菌型”“经过灭活处理”等字样，就说明里面没有活菌。

第二，要注意看菌株编号和数量

益生菌的种类很多，不同菌株，作用也不同。购买这个益生菌产品的时候，要看一下上面有没有列出菌种，菌种的名字后面有没有菌株编号。菌株编号通常是“中文名字+英文+数字”的编码组成。比如常见的动物双歧杆菌BB12、乳双歧杆菌HN019，乳双歧杆菌Bi-07等，同时看它的数量是多少。如果没有这个菌株编号，数量低于10×6，说明它的产品不规范，数量不够。以次充好的可能性比较大。

第三，不要过度依赖益生菌的作用

目前，益生菌对人体健康有很多种影响，比如在调节免疫、预防和降低儿童腹泻风险、改善便秘、减轻肠炎症状等方面，都有一些研究结果。但是，很多研究都还处于细胞和动物实验阶段，证据并不充分。

所以，大家一定要清醒地意识到，益生菌产品并不能包治百病。千万不要过度迷信它的效果，别把它当做灵丹妙药。如果真的生病了，要及时就医，并且遵医嘱进行治疗，不要因为迷信益生菌而耽误了病情。

文/阮光锋（科信食品与健康信息交流中心科技传播部主任）