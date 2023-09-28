孩子总是揉眼睛、眨眼 多半是这四种原因！

孩子经常会出现一些“看着不严重，但不管又不放心”的状况，比如无缘无故地频繁揉眼睛、眨眼睛，或总是眼泪汪汪的。有些孩子还可能出现不愿意出门、害怕强烈的阳光甚至看东西不清楚的情况。到底是孩子耍小性儿、改不掉不讲卫生的坏习惯还是另有原因？今天，医生就来跟家长分析一下最常见的四个原因。

眼睛受伤了

如果孩子的眼睛里进了脏东西，尤其是硬的脏东西，孩子会有明显的不适感，有的异物会卡在眼睛表面，怎么也不能被眼泪冲走；或者，虽然脏东西已经被眼泪冲走了，但是由于揉眼或其他原因，导致角膜上皮被划伤，孩子就会眨眼频繁、流眼泪、怕光。

家长应该教导孩子，如果眼睛里进了脏东西，感觉不舒服，千万不要揉眼睛。

正确的做法 立刻告诉身边的大人，孩子可以轻轻闭上眼睛，尝试哭一哭，让眼泪把脏东西冲洗出来，或者立刻用大量干净的清水冲洗眼睛。如果经过以上尝试，眼睛还是不舒服，或者十分红，甚至觉得看不清楚东西了，应尽快到正规医院眼科就诊检查。

此外，家长应告诉孩子，玩耍时一定要注意保护自己和别人的眼睛，避免不小心打伤。日常玩耍时注意不挥舞棍棒，手中拿着尖锐物品（如笔、筷子、叉子等）时，不要奔跑、打闹。

如果不小心碰撞到眼部，一定要及时告诉父母或老师，观察视力变化，必要时及时就医。

眼睑内翻或长了倒睫

东亚人群儿童中常见由于眼睑赘皮导致眼皮的边缘向眼球方向微卷，赘皮压迫睫毛，使睫毛向眼球倾倒，可表现为眼睑内翻或/和倒睫。

这类问题往往出生后就存在，婴幼儿的睫毛细软，虽然睫毛会摩擦结膜和角膜，但通常不会引起异物感或眼角膜损伤等。

大部分孩子在这个时期症状较为轻微，可以先观察。

随着孩子年龄增长，睫毛会逐渐变硬，倒睫引发的不适感也会越来越明显。三岁左右，孩子很可能出现反复揉眼、眼红、畏光、眨眼、流泪、分泌物增多等表现。

正确的做法 一旦出现这些情况，建议尽快就诊。部分或整排的睫毛倒入眼内，反复摩擦眼球，很容易引发角膜上皮损伤。

当损伤仅累及角膜上皮的浅表时，是可以再生修复的，不会影响角膜的透明度和患儿视力。如果不重视，导致睫毛长年累月损伤角膜，则有可能形成角膜瘢痕，甚至永久性影响视力。

眼睛发炎

孩子的眼睛发炎一般是结膜炎、角膜炎造成的。孩子可以表现出眨眼、挤眼睛、流泪、眼红等症状。常见的结膜炎大致可以分为感染性结膜炎和过敏性结膜炎。

感染性结膜炎往往是由于抵抗力下降或者没有注意卫生导致的，还伴随有大量“眼屎”的出现。

正确的做法 这时需要使用抗感染的药物，同时需要注意卫生，避免传染给同住人。

过敏性结膜炎伴随发痒，孩子通常会有使劲眨眼和揉眼睛的动作。很多孩子的过敏性结膜炎是季节性的，比如春季或秋季。

若明确为过敏性结膜炎，应每年在过敏季到来时尽早使用抗过敏药物，以缓解症状，减少并发症的出现。

视疲劳和干眼症

理论上来说，小朋友很少有真正的“干眼症”。但是由于现在空调和暖气的大规模应用，电子屏幕的普及，如果孩子长时间在较为干燥的空间内生活，或者长时间注视电子屏幕，都可能导致眼泪相对不够用，从而出现“干眼症”的表现。

同时，长时间使用电子屏幕和看近处，还会使孩子的眼睛过度疲劳。为了缓解眼干涩和眼疲劳的不适，一些孩子就会出现揉眼睛或者频繁眨眼的行为。

正确的做法 注意用眼卫生，劳逸结合，多做户外活动，科学合理安排电子产品的使用。

文/宋一帆（北京大学第三医院)

给您提个醒儿

以上是最常见的导致孩子频繁眨眼或者揉眼睛的四种原因。需要提醒大家的是，极少数情况下，孩子的“挤眉弄眼”可能是非眼科的一些疾病，需要专业的医生评估。如果家长发现孩子眨眼频繁，且持续不缓解，建议及时就医，请眼科医生评估。