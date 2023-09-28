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健康“医”点通

“双节”出行 这6个“健康锦囊”要带好

闫妍 陈子源

2023年09月28日09:35 来源：人民网

中秋、国庆假期临近，你是不是即将开启出行旅游、探亲访友模式？出行虽好，但关注健康必不可少。人民网记者采访了天津医科大学第二医院副院长李新教授，为你带来6个出行“健康锦囊”。

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(责编：申佳平、吕骞)




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