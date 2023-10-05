大三学生社会实践摆摊卖肉夹馍出圈

中秋国庆假期，咸阳北平街夜市热闹非凡，一个肉夹馍摊子前排起了长长的队，更有外地的食客慕名而来。北京青年报记者从西安理工大学了解到，这个摊位的摊主叫王昊霖，他并非是踏入社会的生意人，而是西安理工大学艺术与设计学院产品设计专业的大三学生。

用自家卤肉方子摆摊卖肉夹馍

今年暑期，即将上大三的王昊霖思考着，做什么才能拥有一段与众不同的社会实践体验。一开始，他打算和朋友一起办一个美术班，利用专业所长给周边住户的孩子们培养兴趣爱好。但由于前期准备不够充分，再加上宣传时间较迟，招到的学生很少，因此放弃了这个选择。处于迷茫阶段的他被父亲的建议点醒了，“咱家里老人之前在西安开过卤肉店，有卤肉的方子，你不行就去开个肉夹馍摊。”

对于父亲的建议，王昊霖表示认可。他于是着手在咸阳当地调研。在观察了人流量，研究了大众的饮食习惯和口味后，最终选择在北平街出摊。除了认真调研市场外，在肉夹馍产品的创新上他也花了很多心思。“北平街本身也有很多肉夹馍的摊子，客流量很固定，口碑也很好。而且很多不同种类的肉夹馍，辣子肉夹馍、猪头肉夹馍等等，但基本上都是夹一层肉，而且我作为顾客我也想多吃点肉，所以我就想到弄一个双层肉夹馍。”王昊霖说。

通过线上线下推广宣传出圈

第一天出摊，王昊霖下午五点开始灌豆浆、热馍、准备要带的卤肉。“五点半出摊，摆到十点。基本上没有顾客，一晚上只卖出去十个肉夹馍。当时感觉很焦虑，是不是位置没选好？开始有点怀疑自己了。”他直言。

虽然第一天就遇到了挫折，但王昊霖并没有气馁，而是在收摊后认真总结、加以改进。“第二天晚上卖出去三十个肉夹馍，比第一天总算有了起色，但之后好一阵子，一直维持在这个水平，不温不火。”他复盘道，“想来想去，如果想要在众多肉夹馍中脱颖而出，在社交媒体时代，还是得靠各个平台的推广。”

在决定采用推广的方式营销后，王昊霖制作了“双层肉夹馍”的海报和宣传单在街头巷尾张贴、发送，又联系邀请几个社交平台上的美食探店达人到摊位上品尝，并虚心听取大家的意见和建议。通过不断对肉夹馍的改进和线下线上的宣传，加上吃过肉夹馍食客的口口相传，物美价廉的双层肉夹馍一夜之间变成当地居民想要“打卡”的网红美食。

“双层肉夹馍”的名声渐渐在北平街大了起来，不仅仅是当地人多了，还有很多外地人慕名而来。王昊霖回忆道，“我印象最深的就是一个西安的顾客连续来了两天，都来迟了，最后一天终于在出摊时间内来买到了，在听到顾客满意的评价时，我也感觉很高兴很欣慰。”

想把“双层肉夹馍”做成品牌

暑假快结束时，王昊霖的摊点对面出现了两家“双层肉夹馍”。对于这种现象，王昊霖表示并不担心，“我也去买了他们的肉夹馍，他们夹的肉太少而且味道一般。回头客们认准我的摊子，对我的生意没什么影响。就是担心其他人在网上看到视频来买，买了其他家的双层肉夹馍感觉味道不好，之后砸了我的牌子。”

因为这个小插曲，王昊霖采取了一个新方案，只要在他这儿买肉夹馍就可以加粉丝群，群里有不定期吃半价肉夹馍的机会，或者一天两个免单名额。不仅增加了顾客黏性，又不断吸引新顾客，回头客之间互相推广，粉丝群里的人越来越多。通过一个月的创业后，王昊霖双层肉夹馍的客流量达到了很稳定的水平。

“这些营销的创意想法都是在课堂里学到的。” 王昊霖告诉北青报记者，临开学时，他在群里跟食客告别，说假期再见，大家都为他送出祝福，并相约国庆假期不见不散。

既然开始了就“干一行爱一行”

在辅导员赵婷眼中，王昊霖是一个阳光开朗、特别热心的大男孩。他从小开始学习画画、考过等级证书，后来上了高二在西安参加了半年的集训，高三参加美术联考，专业课成绩一直不错。

王嘉是王昊霖的舍友。他说：“昊霖是一个很有毅力、也很有耐心，做事情有目标有规划的人。他愿意去坚持和努力一直做一件事，从不轻易放弃。”

对于这个评价，王昊霖也表示认同。他说：“通过出摊多了很多社会经验，不仅在人际沟通上有提升，在适应和融入社会方面也有了很大进步。”在工作中全身心投入，认真地扮演好肉夹馍摊主的角色，细致地服务顾客，王昊霖没有任何包袱，“我觉得干这个没什么不好的，我是一个比较喜欢挑战的人，这件事我之前没有做过，但既然已经开始干这个，那就得‘干一行，爱一行’。”

文/本报记者 王天琪 实习生 胡然

统筹/孙慧丽