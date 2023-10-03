上海医生援摩48载 无私奉献促进民心相通

上海与摩洛哥相距11000多公里，虽远隔重洋，但“相知无远近，万里尚为邻”。

记者2日获悉，48年来，上海已派出195批援摩(摩洛哥)医疗队、1944名队员，共诊治门急诊患者578万人次、收治住院病人80万人次，为当地医疗卫生事业发展贡献了力量。

“这次我率团赴摩洛哥调研援外医疗工作，深切感受到了‘以仁心仁术造福当地人民’获得的赞许。援摩医疗队员竭尽所能服务于摩洛哥人民的健康福祉，架起了中摩两国友谊的桥梁。”上海市卫生健康委副主任罗蒙当日告诉记者。

来自上海的张建海医生告诉记者，他曾是驻塞达特医疗队长，在即将回国时收到了摩洛哥同事Zakaria Jeddab的特殊礼物：一件定制的摩洛哥足球队队服，上面印着“DR Zang”。据悉，摩洛哥足球队是摩洛哥人民的偶像。更令人惊喜的是，这位摩洛哥医生还分别用中英文写了一封道别信。虽然他并不懂中文，但愣是花了3个小时，一笔一画把几行文字拼接起来。当张医生看到这些歪歪斜斜的中文，读着朴实又真切的话语，顿时热泪盈眶。

据罗蒙介绍，上海是中国最早参与援外医疗的省市之一。1963年4月，中国政府向阿尔及利亚派遣医疗队，上海参与了组建任务。1965年到1983年期间，上海单独组建赴阿尔及利亚、索马里、多哥、柬埔寨等国的医疗队。自1975年开始，上海承担援摩任务。中国医生的敬业精神和精湛医术得到了摩洛哥各级卫生部门一致的高度评价，塞达特省卫生厅厅长 KHADIR MOHAMED表示：“真正需要感谢的，是你们中国医生！”

上海医生陈吉已是第二次援摩。陈医生说：“20年前，当我还是住院医生时，有2位带教老师先后参加援摩医疗队。于是在2016年，我沿着老师的足迹踏上了拉西迪亚的土地。两年的工作经历让我体会到了人生不一样的价值。”去年，陈吉再次带领来自上海长宁区12名队员来到拉西迪亚。

据了解，陈吉所在的默罕·阿里·谢里夫省立中心医院，去年升级成服务区域200万人口的大区级医院，床位从不足150张扩充到350张，可医生人数只从40人增加到现有的62人。中国医疗队的到来缓解了医生紧缺问题，在医疗任务最为繁重的妇产科和普外科等科室，中国医生承担了整个科室约一半的工作量。

据悉，穆罕默迪亚分队是全中医的医疗队，主要开展中医治疗颈椎病、腰椎病、膝关节炎、肩周炎、风湿、类风湿等病种，也有哮喘、慢支、眩晕、头痛、面瘫、中风后遗症等病症。中国医生的精湛医术和中医的疗效口口相传，远近闻名。前来就诊者除了摩洛哥患者外，还有在摩工作的其他外国患者，中资企业和华侨华人。

当地知名主持人 Laghidi长期受到背痛和头痛的折磨。当他听说针灸可以通过穴位疏通经络和气血后，抱着希望而来。医疗队长童秋瑜为他制定了治疗方案。第一次针灸治疗后，Laghidi就感到背部轻松不少。经过三次治疗，背痛和头痛发作频率减少，严重程度大为减缓。他把鲜花献给中国医生，竖起大拇指夸奖：“我很庆幸在这里遇见了中国医生。”他很快成为中医针灸的“铁粉”。(记者 陈静)