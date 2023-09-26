让“新月饼”四季飘香

不种粮、不种果，90后创业者陈丽羽，却参加了9月23日启动的广东茂名丰收节活动。

“你别说，收获还挺大！”看着节节攀升的下单量，陈丽羽喜上眉梢，“我们主打榴莲冰皮月饼，对传统节日消费的月饼进行改造，转化为一年四季可以常态化消费的点心、零食，很受年轻人喜爱。”

茂名是农业大市，也是中国月饼名城。趁着庆祝2023中国农民丰收节之机，“云上茂名墟”小程序同步开通，一场月饼“金秋营销冲刺”行动正在线上开展。

登录小程序，五仁、豆沙、莲蓉等各色月饼琳琅满目。“传统味”不减的同时，“潮流味”愈浓，一些口味独特、款式新颖的月饼，吸引着越来越多的消费者。

“我们出台相关政策支持月饼产业零食化、点心化、品牌化，开发独具茂名特色、适合客户需求的产品，不断提高月饼的市场竞争力。”茂名市委书记庄悦群说。

感受到家乡茂名谋划月饼产业高质量发展的决心和行动，陈丽羽和她的团队决定利用贴近市场的优势，开发更顺应当下消费者喜好的新产品。他们选择的，就是近年来市场热销的榴莲冰皮月饼。从今年3月开始，他们设计样式、联系厂家，到8月份，第一款产品面世了。依托高校学生创业团队和社区团购，短短一个多月，新月饼已销售几万盒。绝大多数都是喜爱榴莲的年轻人自己消费。

不久前，中国焙烤食品糖制品工业协会发布《2023年中秋月饼行业趋势》。报告中说，广式、苏式、京式月饼在全国流行且仍占据绝对的市场优势。随着传统节日庆祝方式的改变、月饼工艺的成熟、消费需求的变化，传统月饼逐渐趋向零食化、点心化，地方特色、药食同源等差异化产品不断涌现。

走进位于广州的某品牌零食连锁门店。只见草莓、白桃、青提等几款鲜果月饼同时摆上货架，小巧可爱的样式，吸引了众多消费者购买。市民莫小姐说，这种新式月饼主打粉红色系，形状像盛开的花朵。买零食时顺手拣两个回去，女儿特别喜欢。“这个月已经是第三次购买，希望一年四季都能买到。”

瞄准市场需求，制作月饼历史长达1500多年的茂名，正想方设法拉长月饼产业的供应周期。“企业根据市场需求不断推陈出新，今年推出茂名荔枝饼、榴莲冰皮饼、香辣牛肉饼等可常年销售的新品，带动行业不断创新发展，擦亮‘中国月饼名城’‘广东老字号’等金字招牌。”茂名市商务局局长杨曦说。

在茂名化州市深耕烘焙连锁店十几年的郭杰龙，近几年也做起了月饼生意。除了传统月饼外，他特意钻研推出年轻消费者青睐的流心、冰皮等点心式月饼。

“传统产品的创新升级往往以消费者的年龄层次为导向。”郭杰龙分析，以往月饼的消费者多为60后、70后，现在则以80后、90后为主。只是，回归日常消费的零食式、点心式月饼，未必还用“月饼”这个称谓。“就像由苏式月饼演变而来的蛋黄酥，成了烘焙店常见的糕点，全国流行。”

自2016年起，茂名市月饼产业产值每年以5%—20%的速度增长。截至2022年，全市产业销售额已达34亿元，生产企业从160多家增至240多家，从业人员超12万人。

眼看中秋将至，感受到市场火热的年轻创业者们，正准备把这种“新月饼”长期做下去。陈丽羽打算开家线下展示店，将吃月饼变成一种日常化、零食化的消费。“茂名是农业大市、水果大市，依托得天独厚的资源优势，我们要开发出越来越多小巧精致的零食食品，让更多年轻人通过月饼感受家乡独特的味道。”陈丽羽对此充满信心。

《 人民日报 》（ 2023年09月26日 07 版）