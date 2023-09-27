我国首个人源干细胞国家标准发布

9月23日，第四届中国干细胞与再生医学协同创新平台大会暨首届金凤干细胞论坛在西部（重庆）科学城举行。大会发布了我国首个人源干细胞国家标准《生物样本库多能干细胞管理技术规范》（GB/T 42466-2023）。

干细胞研究和应用一直是科学研究的热点领域，干细胞与再生医学是新兴生物技术的前沿领域。它不仅是揭示生命奥秘的一把重要“钥匙”，对重症免疫缺陷、神经退行性疾病等的治疗、组织器官的培养和移植、新药的研发和筛选等也具重要意义。

“针对行业存在的问题，需要达成共识、形成标准，帮助行业健康发展。”中国细胞生物学学会标准工作委员会主任、中国干细胞与再生医学协同创新平台标准工作组组长赵同标研究员表示。

赵同标介绍，早在2017年，中国细胞生物学学会标准工作委员会就研制了我国首个干细胞团体标准《干细胞通用要求》；2022年由我国牵头，多国专家参与制定的干细胞国际标准ISO 24603《人和小鼠多能干细胞通用要求》发布。

此次发布的我国首个人源干细胞国家标准，由中国科学院动物研究所牵头起草，北京干细胞与再生医学研究院、中国细胞生物学学会等16家单位共同合作完成。该标准主要规定了人多能干细胞和小鼠多能干细胞的相关术语定义、生物原材料的采集和接受、建系、复苏、培养、冷冻、存储、检测、分发和运输的管理技术要求，适用于生物样本库中人和小鼠多能干细胞的研究与开发等。

陆军军医大学第一附属医院病理科主任、金凤实验室主任卞修武院士表示，这一标准的发布，标志着我国在干细胞样本库管理方面有了标准技术支撑，对于推动我国干细胞研究和应用的规范化、标准化发展具有重要意义，也为干细胞领域后续相关标准的制定提供了框架和基础。作为干细胞领域标准体系的重要环节，该标准将使我国在干细胞资源管理方面走在前列，有力支撑干细胞产业转化，促进该领域的高质量、可持续发展。