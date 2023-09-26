手上老长倒刺 到底是不是缺营养？

手指头上的倒刺想必大家都不陌生，小小一根弄得又红又疼，处理不当还容易感染。江湖传言，手上老长倒刺是缺乏维生素的表现，也有说是不良的用手习惯导致。那么，手上的倒刺究竟是怎么出现的？要不要补充维生素呢？听听医生怎么说。

倒刺就这样冒出来了

指甲边上的倒刺，医学上有个学名叫“逆剥”，这是一种常见的甲周皮肤问题，有时会让我们感到不胜其扰。研究发现，这些倒刺的形成与指甲末端的角质层有关。因为皮肤的水分滋养主要集中在表皮和真皮层，很难达到角质层，就使得角质层比较干燥。加之角质层总是在不断累积、增厚，当其角化过度，没有得到足够的护理时，皮肤边缘部分就会变得特别容易干燥开裂。微小的裂纹被摩擦增大，于是就出现了这些讨厌的倒刺和脱皮现象。

特别是以下因素也起到了推波助澜的作用。

天气干燥 当天气干燥时，水分丢失过多，导致局部的表皮角质层更容易干裂，失去弹性。

皮肤缺乏油脂 当手部皮肤没有得到足够的护理时， 加之长期受到摩擦，也会导致皮肤角质层出现裂纹，从而引起倒刺。

接触刺激性物质 经常接触到碱性大、刺激性的化学物质，比如洗手液、洗涤剂等，这也会导致局部角质层脱水、干燥，形成倒刺。

不良习惯 有些人可能有一些不好的习惯，比如咬指甲或者抠粗糙物体，这也容易导致手上出现倒刺。

这些维生素有助皮肤健康

除了上述外在因素，还有一些内在因素可能与倒刺有关。我们知道，皮肤也是全身的一个组织，与全身代谢息息相关。如果你经常长倒刺，而且一直无法好转，那么可能与缺乏维生素和微量元素有关。虽然医学上并没有明确的研究表明补充维生素与倒刺的关系，但已经有研究发现，维生素B在参与全身代谢的过程中发挥重要作用。

所以，多食用富含维生素B族的食物有助于改善皮肤倒刺的情况。另外，皮肤角化的过程也依赖维生素A，所以建议多吃富含维生素A的食物，比如蛋类、胡萝卜、猪肝等，以维持皮肤正常的角化过程。

对于儿童来说，手指出现倒刺可能是因为饮食不均衡，比如挑食、偏食导致的营养元素缺乏，或者某些微量元素及维生素缺乏等原因。

手长倒刺千万别直接拔

每当手指长出倒刺，我们常常忍不住想要用手一把拔下来，但是结果往往是痛得让人后悔不已。你知道吗？手指有着丰富的末梢神经，倒刺与肌肉紧密相连。当我们用手或其他工具去撕拉倒刺时，很容易撕裂表皮皮肤，给敏感的末梢神经带来剧痛。

而且，周围的皮肤也会受到伤害，甚至可能引发流血，导致手部感染。手上的倒刺如果处理不当，还可能导致甲沟炎、局部化脓、疼痛、红肿，甚至发烧。如果倒刺严重，可在医生指导下口服维生素B12和维生素A，还有复方甘草酸苷片；然后每晚睡前外用维A酸软膏或阿达帕林凝胶，早上双手还可以外用肤乐霜；禁忌辛辣、刺激的食物。

所以，当手指长出倒刺时，千万别勉强去拔下来。那么，面对碍眼的倒刺又该如何处理呢？我们可以选择合适的剪刀用碘伏消毒后，对倒刺进行剪除处理。同时应注意避免过度修剪指甲，修剪指甲时还应避免损坏指甲周围的皮肤。剪除以后再用碘伏消毒。

护肤有方倒刺不扰

在日常生活中，我们可以采取一些预防措施来避免倒刺的发生：

护理手部皮肤 平时要好好保养手部皮肤，可以使用保湿效果较好的护手霜，避免接触强碱性的洗洁精、洗衣粉和肥皂等物质。定期进行手部去角质护理也是很重要的。

选择适合的护肤品 如果你的皮肤容易干燥，可以选择含有较多油脂的护肤品，比如含胶原蛋白的产品，能够滋润皮肤、锁住水分、减少角质层的过度生长。

合理摄入营养物质 饮食要均衡，不要挑食。除了多喝水外，多食用新鲜蔬菜和水果。绿叶蔬菜如蒜苗、菠菜、芹菜、油菜等富含矿物质和维生素，可以多吃一些。新鲜水果中富含维生素C和B的水果，如苹果、梨、猕猴桃、火龙果和香蕉等，也可以选择性多摄入。

此外，可以增加蛋黄、瘦肉、动物内脏、海产品和干果等含有丰富微量元素钙和锌的食物摄入量。冬天还可以适当补充一些动物脂肪和胶质丰富的食物，如猪皮和猪脚，对皮肤也有一定的滋润保护作用。特别是对于饮食中摄入肉类较少的女性，要注意适量摄入这些营养物质。

通过这些预防措施，你可以更好地保护手部皮肤，减少倒刺的发生。

文/马啊琴（北京儿童医院顺义妇儿中心）