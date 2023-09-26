不做“小糖人”，就挑这俩时间段运动

美国哈佛大学和哈佛医学院的生物医学信息学家发现，在上午和下午进行体育运动与患2型糖尿病的风险降低之间存在着相关性。发表在《欧洲糖尿病学杂志》上的这项研究成果表明，总体育运动量是影响患2型糖尿病风险的一个重要因素。运动的时间安排也在减轻糖尿病风险方面发挥了作用。

为考察在上午、下午或晚上进行体育运动及一致性与2型糖尿病风险之间的关系，研究人员从英国生物样本库中选取了93095名没有2型糖尿病病史的参与者，他们的平均年龄为62岁，在腕部佩戴了一周的加速度计。

研究人员捕捉了一个人在一天中进行的所有类型的活动，包括家务、散步和剧烈活动。研究人员在三个时间段内测量完成代谢当量，分别为上午（6:00-12:00）、下午（12:00-18:00）和晚上（18:00-24:00）。

分析结果显示，体育运动对预防糖尿病具有保护作用，代谢当量值（MET）每增加1个单位，上午锻炼和下午锻炼的人群患上2型糖尿病的风险分别下降了10%和9%。这种相关性基本上是线性的，这意味着完成更多MET/小时的人比完成较少MET/小时的人患上2型糖尿病的风险要低得多。

在调整了其他生活方式变量（如睡眠、饮食、教育和收入）后，这一结果仍然具有统计学意义。

然而，在晚上进行体育活动与患2型糖尿病的风险之间没有统计学上的显著相关性。此外，在一天中的任何时间进行中高强度和剧烈的体育运动都能降低患2型糖尿病的风险。