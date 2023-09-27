警惕老年人的“视力杀手”

湿性老年性黄斑变性发生的主要原因是视网膜色素上皮层下面产生异常的脉络膜新生血管。它们主要由增殖的血管内皮细胞组成，作为不成熟的毛细血管，它们就像活火山一样，可导致黄斑区出现渗漏、出血、水肿、脂质沉积、色素上皮脱离等情况，使人短时间内视力迅速下降、视物变形，甚至视力突然丧失。

老年性黄斑变性，又称为年龄相关性黄斑变性（以下简称AMD）。AMD是老年人低视力的主要原因，也是致盲的首要疾病之一，堪称老年人的“视力杀手”。老人年龄越大患病率越高，我国70岁以上人群AMD的患病率为20.2%。

随着人口老龄化加剧，我国AMD的患病人数将持续上升。数据显示，我国AMD患者数量从1990年的1201万例增至2015年的2665万例，预计到2050年将增加到5519万例，未来AMD导致的社会经济负担将进一步加重。

尽管AMD的发病率较高，对视力的影响较大，但人们对AMD的认知却很少。日前在重庆举行的第二十四届中国眼底病论坛暨国际视网膜研讨会上，北京大学人民医院眼视光学院执行院长赵明威等专家指出，我国国民的AMD公众知晓率仅为6.8%，对该病的认知不足经常导致患者错过最佳治疗时机。

AMD主要分为干性和湿性两种类型

黄斑是眼底视网膜上的一个正常组织结构，位于视网膜的中心，是视觉最敏锐的地方。爱尔眼科山西省区副总院长、主任医师李双农教授说：“如果将眼睛比作照相机，那么视网膜就是胶片，能够感知外界光线的刺激，是视觉系统的重要组成部分。我们通常所说的视力，反映的就是视网膜黄斑的功能。这里含有大量视敏度极高的视锥细胞，视觉最为敏锐。”

黄斑因其富含叶黄素而得名。温州医科大学附属眼视光医院副主任医师、海峡两岸医药卫生交流协会眼科学专委会黄斑病学组青年委员孙祖华博士说，儿童的黄斑区颜色一般为红褐色。随着年龄增长，黄斑区的色素会逐渐变少，黄斑区的结构也随之发生退行性改变，导致视网膜排出代谢废物的功能下降。这些代谢废物沉积在黄斑区，可引发变性、出血、渗出、水肿以及萎缩等一系列问题。

AMD主要分为干性和湿性两种类型。孙祖华说，干性AMD对视力影响不大，不容易被察觉和发现，大部分患者都是在进行眼底检查时才发现的。因此，建议50岁以上的人，尤其是有AMD家族史的人，应每年定期进行常规眼底检查。“总体来讲，干性AMD就像死火山，进展相对缓慢，对视力影响不大。但有些患者会慢慢长出异常新生血管，干性AMD就变成了湿性AMD。”孙祖华说。

湿性AMD发生的主要原因是视网膜色素上皮层下面产生异常的脉络膜新生血管（以下简称CNV）。孙祖华说，这些CNV主要由增殖的血管内皮细胞组成，作为不成熟的毛细血管，它们就像活火山一样，可导致黄斑区出现渗漏、出血、水肿、脂质沉积、色素上皮脱离等情况，使人短时间内视力迅速下降、视物变形，甚至视力突然丧失。

早诊断早治疗AMD十分关键

得了湿性AMD的患者如果治疗不及时的话，3个月内视力就会有明显下降；2年内发展为法定盲，这意味着即使戴眼镜来矫正视力，视力表上最大的字母也会看不清；5年内，40%以上的人另外一只眼睛也会出现同样问题，将近一半的患者有可能双目失明。

因此，早诊断、早治疗AMD十分关键。李双农强调，当患者出现视力无痛性下降、视物变形、视野中心暗点等症状时，需要第一时间去医院就诊，通过相关眼底检查，明确诊断、制定合理治疗方案。检查内容主要包括测视力、眼压，散瞳查眼底，以及眼底血管造影检查等，采用的检查技术包括眼科光学相干断层扫描（OCT）、眼底相干光层析血管成像术（OCTA）等。

孙祖华表示，这些专业的眼底检查，可以帮助医生发现微小病变，确定疾病类型和严重程度，制定更好的治疗方案和随访计划。和糖尿病、高血压一样，AMD是个终身的慢性病。它可能会反复发作，因此需要定期随访和治疗。一旦感到视力下降，须随时复查，继续接受注药治疗，才能达到维持视力稳定的目标。

孙祖华强调，干性AMD的治疗目标，是为了防止其向湿性AMD发展，防止视力明显下降。患者可以通过调节饮食或口服药物补充抗氧化维生素（维生素C、维生素E），锌、铜等矿物质，以及叶黄素、玉米黄质等来防止干性AMD向湿性AMD发展。“补充上述营养物质时，须在医生指导下进行，防止出现不良反应。”李双农说。

多个AMD基因治疗药物正在开展临床试验

血管内皮生长因子（VEGF）是一种高度特异性的促血管内皮细胞生长因子。2023年最新发布的《中国年龄相关性黄斑变性临床诊疗指南》中指出，抗VEGF治疗是湿性AMD的一线治疗方法，给药方式为玻璃体腔内注射。大量临床试验及临床数据结果已证实，抗VEGF药物能有效改善湿性AMD患者的视力。除此之外，其他湿性AMD治疗方法还有光动力疗法、视网膜激光光凝及服用营养补充剂等。

抗VEGF药物玻璃体腔注射是目前湿性AMD的首选治疗方法。李双农说，通常患者接受治疗的前3个月，每月都要通过注射来完成基础量治疗，然后根据病情需要继续或延长治疗。目前，抗VEGF治疗已改善了很多湿性AMD患者的视力，但仍有一部分患者需要长期多次频繁接受抗VEGF治疗，大大增加了患者的负担。因此，亟须一种能通过一次注射治疗就能长期控制病情的治疗方式。

孙祖华说，目前，正处于研究阶段的基因疗法有望实现这一目标。基因治疗主要包括基因补充、基因编辑及基因沉默三种基因治疗方式，均为潜在的一次性治疗方式。当前，国内外有多个AMD基因治疗药物正在开展临床试验。

“需要强调的是，AMD本身不是一种遗传病，没有特定的基因突变。因此，基因治疗也并非改变患者自身的基因编码，只是通过基因编辑形式，将持续表达抗VEGF药物注射到眼内，相当于是将一个生产抗VEGF药物的工厂无限缩小，然后植入到眼内。”孙祖华说。

如何预防AMD呢？研究发现，AMD的发病除了与年龄、种族和遗传因素有关之外，也可能与日照、环境污染、吸烟、高血压和饮食等因素有关。李双农说，戒烟、血压血脂管理、合理饮食，均可在一定程度上降低罹患AMD的风险。

孙祖华建议，除了鱼类食物外，应多吃羽衣甘蓝、菠菜、西蓝花、绿豌豆等绿色蔬菜以及水果、蛋黄等；要避免强光照射，太阳光强烈时出门应佩戴墨镜；还要积极预防高血压、高血脂，戒烟酒，少吃过于油腻的食品，加强锻炼。

此外阿姆斯勒（Amsler）方格表是一个便捷、灵敏的黄斑功能检测工具，人们平时在家可使用该表自测视力情况。如果表格出现黑影、扭曲变形、缺损等异常，应尽快去医院检查和治疗。