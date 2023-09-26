中年发福 别都赖“代谢慢”

人到中年似乎有个避不开的话题——“中年发福”。为什么进入中年后，长胖变得那么容易？很多人把罪魁祸首指向“代谢”，认为是身体能量代谢慢、消耗变小惹的祸。那么，“发福”与“代谢”到底有没有关系？代谢需要负责吗？

发胖确有“代谢”的责任

先来看看似乎很有道理的一种说法。人到中年以后，全身器官会进入到相对放缓的时期，能量代谢似乎也应如此，年龄越大，基础代谢率越低，所以进入中年，就无法消耗摄取相应的能量，从而积攒在体内转化成脂肪。

但是，2021年一篇发表在顶级期刊《Science》上的文章颠覆了这个传统认知，它研究了人体代谢在整个生命历程中的变化。研究发现从20岁-60岁，这漫长的青壮年至中年发福的高发阶段，能量消耗稳定，直到60岁之后，老人的整体能量消耗水平开始下降。这么看来，我们似乎错怪“代谢”了。

是不是真的错怪“代谢”了？再来看一项来自瑞典的研究，该研究发现，随着年龄的增加，脂质周转率呈下降趋势。脂质周转是指脂肪细胞储存和去除脂质的能力。

脂质周转率下降，甘油三酯就会被大量储存，导致脂肪体积变大，体重增加。这样看来，“发福”和“代谢”又是相关的，只是此代谢非彼代谢。

“病根”原来在这里

“中年发福”到底是不是代谢的错？这锅代谢要背吗？需要背，但不能全背。

有研究表明，30岁以后的人群比20岁的人群少动了20%，这么看来，少动可能才是“中年发福”的主要原因。除此之外，压力、情绪、熬夜、失眠、暴饮暴食等“催肥剂”，都使得“中年发福”更为普遍。

从中医角度来讲，中年人的身体相对于年轻人还是发生了变化，身体开始虚弱了。《黄帝内经》记载：女子“五七，阳明脉衰，面始焦，发始堕。六七，三阳脉衰于上，面皆焦，发始白”。男子“五八，肾气衰，发堕齿槁。六八，阳气衰竭于上，面焦”。这里讲的是女性从35岁、男性从40岁开始，气血逐渐衰弱，头发开始脱落。

想逆生长要做好这几样

可以看出，“中年发福”与代谢有错杂的关系，也与自身变化有关，

那么，如何减缓衰老和“中年发福”的速度？中国上古时期著名的医学家岐伯曰：“上古之人，其知道者，法于阴阳，和于术数，食饮有节，起居有常，不妄作劳，故能形与神俱，而尽终其天年，度百岁乃去。今时之人不然也，以酒为浆，以妄为常，醉以入房，以欲竭其精，以耗散其真，不知持满，不时御神，务快其心，逆于生乐，起居无节，故半百而衰也”。

所以，想要减缓衰老和“发福”的速度，需要“食饮有节，起居有常，不妄作劳”。具体来讲，就是饮食有节制，不能过饱、过饥，谷肉果菜五味要调和，选择适合自己的食物。

现在很难做到“日出而作，日落而息”，但仍要有良好的生活规律，尽量顺应四时，做到不熬夜、不赖床。还要记得不过分劳伤，劳作有节制，劳逸适度，这里包括身体和心理。

现代人的心理劳伤往往容易被忽略，尤其中年人处在“上有老，下有小”的夹层，再加上工作压力，一定要注意调节心理，适当疏解。

文/王璐（北京老年医院）