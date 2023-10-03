专家支招节日期间如何保护孩子牙齿健康

进入中秋、国庆假期，不少父母选择带着孩子出门就餐吃饭，走街串巷品尝各种美食。专家提示，品尝美味的同时，也要注意保护好孩子的牙齿健康。

中日友好医院口腔医学中心副主任李婧介绍，龋齿出现的主要常见因素是饮食。现在的饮食过于精细化，比如含糖量高、黏性较大的食物比较多，这就容易导致龋齿发生率增加。此外，儿童很难做到有效刷牙，这也容易导致出现龋齿。

“要想孩子有一个很好的口腔卫生，有效清洁非常重要。”李婧说，孩子应该每天早晚两次有效刷牙，每次刷够3分钟，尽可能做到每颗牙齿“面面俱到”。通常，如果孩子能够握住笔清楚地写下自己的名字，这就说明孩子具备自己清洁牙齿的能力，但在这之前，家长应帮助孩子清洁牙齿。

“乳牙的解剖结构、表面硬度和恒牙有一定差异，这就更容易塞牙。”李婧建议儿童应当尽早使用牙线，帮助清洁牙齿。

那么，孩子使用牙线会让牙缝变大、牙齿过早松动吗？答案是不会。李婧说，其实这存在误区，牙线跟缝衣服的线是不一样的，它在进入到牙齿间隙的瞬间会变成一个很扁的平面，可以有效清洁菌斑和食物残渣，正确使用牙线不会导致牙缝扩大，也不会导致牙齿松动。

专家建议，儿童处于生长发育快速时期，营养摄入很重要。家长可以让孩子多吃一些天然蔬菜和水果，这类食物中富含粗纤维，在咀嚼的过程中能帮助清洁牙齿，同时也要避免过多食用点心、饮料等含糖量高的食物。（记者沐铁城、彭韵佳）