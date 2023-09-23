国家医保局：种植牙整体费用从平均1.5万元降至6000－7000元左右

人民网北京9月23日电 （记者乔业琼）国家医保局9月22日召开2023年下半年例行新闻发布会，介绍当期医保基金运行情况、医保重大改革及重点工作，并回答记者提问。

国家医保局价格招采司副司长王国栋表示，口腔种植是缺牙修复的一个重要方式，长期以来，其费用负担重（单颗平均1.5万元）成为民生痛点之一。为了让有种植牙需求的群众享受到高质量、能负担的缺牙修复服务，按照国务院部署，国家医保局全面开展口腔种植医疗服务和耗材专项治理。

王国栋介绍，去年9月印发《关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材专项治理的通知》。一是明确了口腔种植的费用，分为医疗服务、种植体和牙冠三个部分，并规范口腔种植医疗服务和耗材收费方式。二是针对种植牙医疗服务费用，明确要求三级公立医院将单颗常规种植牙的医疗服务价格调控目标确定为4500元左右，其中涵盖了门诊诊查、生化检验和影像检查、种植体植入、牙冠置入等全部费用。三是开展种植体耗材集采，今年1月，四川省牵头开展口腔种植体集采，各省份均积极参加，全国近1.8万家医疗机构参与此次集采，其中包括1.4万家民营医疗机构。共287万套种植体系统，约占国内年种植牙数量（400万颗）的72%。平均中选产品价格降至900余元，与集采前中位数采购价相比，降幅55％，预计每年可节约患者费用40亿元左右。四是探索种植牙牙冠竞价挂网，今年4月，由四川省先行先试开展单牙种植用全瓷牙冠竞价挂网工作，平均入围价327元，全国其他省份及时跟进联动价格调整。

“今年4月底5月初，各地已全部落地各项治理措施，种植牙整体费用从平均1.5万元降至6000－7000元左右。”王国栋说。