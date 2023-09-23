“2023阿尔茨海默病健康科普行动”在京启动

“2023阿尔茨海默病健康科普行动”启动

为助力阿尔茨海默病早期干预和治疗，推进健康老龄化，9月20日，由中国疾病预防控制中心慢病中心指导支持，人民健康、中国老年保健协会阿尔茨海默病分会（ADC）联合发起的“忆起向未来—2023阿尔茨海默病健康科普行动”在北京启动。

今年5月，国家卫生健康委办公厅印发《关于开展老年痴呆防治促进行动（2023-2025年）的通知》，确定2023-2025年在全国组织开展老年痴呆防治促进行动。

启动会上，国家卫生健康委老龄健康司二级巡视员齐新杰介绍了老年痴呆防治促进行动（2023-2025年）的主要内容，包括宣传老年痴呆防治科普知识、开展老年人认知功能筛查及早期干预、为医护人员和照护者进行专项培训辅导、建立老年痴呆防治服务网络等。同时，引导各类媒体加大宣传力度，积极营造关心关爱痴呆老年人的社会氛围。

“随着人口老龄化进程加快，以阿尔茨海默病为主的老年痴呆疾病的发病率逐年增加，严重影响老年人的健康和生命质量，给家庭和社会带来了沉重的负担。”齐新杰说，期待通过政府主导、社会各界携手，不断增强全社会老年痴呆防治意识，提高公众对老年痴呆防治知识的知晓率，引导老年人树立主动管理脑健康的理念，提高老年痴呆的早期预防和干预能力，减少或延缓老年痴呆的发生，共同描绘健康中国的宏伟蓝图。

虽然大众对于阿尔茨海默病已经有所了解，但目前对于早期干预的认知普遍不足，容易错过治疗的“黄金窗口期”，即轻度认知障碍阶段。中国疾病预防控制中心慢病中心主任吴静说：“今年世界阿尔茨海默病月主题是‘立防立治 无问早晚’，阿尔茨海默病的防治什么时候开始都不为晚。在这个过程中，要做到防、筛、诊、治、康、知、行、管、保、控结合，全链条布局，需要全社会共同发力。”她认为，推动落实老年痴呆防治促进行动，要做到科普和科研“一体两翼”。要聚焦早筛查、早发现、早诊断、早干预。强化基层能力培训，做到预防为主、关口前移、重心下沉。希望通过几年努力，形成全国老年痴呆防治服务网络，支撑开展综合性、全面性的老年痴呆防治服务和活动。

在主题分享环节，中国科学院院士、北京大学第六医院院长陆林结合临床工作经历，列举了阿尔茨海默病患者及家庭所面对的压力和困境。他认为，目前针对阿尔茨海默病还没有特效治疗方法，因此，从预防阶段开始加强社会各界的认识和重视意义重大。与此同时，社会各界需要形成合力，产学研联动持续推进“中国脑计划”研究，组织科研攻关，早日实现对脑疾病早期预警和精准干预。

阿尔茨海默病起病隐匿，而且是进行性发展，早期非常容易被忽视。如何将防治关口前移，有效保护脑健康？陆林建议：“戒烟、保持健康体重和充足睡眠、参加体育活动和社交活动都能保持老年人的认知水平，在一定程度上能够有效预防阿尔茨海默病。”

国家老年医学中心主任、北京医院原院长王建业同样认为，在尚无特效治疗方法的前提下，加强阿尔茨海默病早预防、早诊断、早干预尤为重要。“截至2021年底，我国人均预期寿命超过78岁，但健康预期寿命在69岁左右，这就意味着很多老年人是带病生存。因此，要更加重视提高老年人健康预期寿命，提升老年人主动获得持续健康的能力，帮助老年人少得病、晚得病、更健康。”王建业说，随着我国人口老龄化进程的加快，社会各界要重视阿尔茨海默病的科普宣传，提高疾病知晓率。通过早期识别干预，延缓疾病进展速度，助力健康老龄化，让老年人享有高质量生活。

疾病的及时干预是一整个链条，患者、家庭、社区、医院等都是其中不可或缺的一环。国际阿尔茨海默病协会（ADI）常务理事、中国老年保健协会阿尔茨海默病分会（ADC）常务副主任委员、北京大学第六医院临床研究室主任王华丽建议，要从全程管理的视角，让更多的患者能够早发现、早诊断、早治疗，树立早预防理念。同时，要加强记忆门诊的建设力度，让更多医务人员真正掌握技能，为患者提供科学规范的诊断和治疗。此外，还应广泛调动社区资源，帮助患者在生活圈内就可以获得非药物干预和照护。

启动会上还发布了《阿尔茨海默病患者需求报告》，聚焦阿尔茨海默病患者主要的困境和患者家属关心的主要问题提出相应建议。中国老年保健协会阿尔茨海默病分会（ADC）副主任委员、上海瑞金医院神经内科副主任王刚作报告解读。

圆桌讨论环节，中国老年保健协会阿尔茨海默病分会（ADC）常务副主任委员兼秘书长、北京大学第一医院神经内科主任医师孙永安，上海尽美长者服务中心理事长顾春玲，上海剪爱公益发展中心理事长汤彬，北京知友健康服务发展中心理事长洪立，礼来中国跨生化产品事业部副总裁傅祁越围绕“阿尔茨海默病整体全链条疾病管理困境”“助力阿尔茨海默病防治”“阿尔茨海默病照护方案探索”等话题展开交流分享。（王颖、耿亚柯）