国家医保局：第八批国家组织药品集采共有39种药品采购成功 平均降价56%

人民网北京9月23日电 （记者乔业琼）国家医保局9月22日召开2023年下半年例行新闻发布会，介绍当期医保基金运行情况、医保重大改革及重点工作，并回答记者提问。

国家医保局价格招采司副司长王国栋表示，在药品集采方面，第八批国家组织药品集采中选结果已于7月份在全国落地实施，此次集采共有39种药品采购成功，平均降价56%，按约定采购量测算，预计每年可节约费用167亿元。截至目前，国家集采药品数累计已达到333种。在耗材集采方面，第三批国家组织高值医用耗材集采中选结果已于5月份在全国落地实施，共包括14个产品系统类别，覆盖颈椎固定融合术、胸腰椎固定融合术、椎体成形术、内窥镜下髓核摘除术、人工椎间盘置换术5种骨科脊柱类耗材。中选产品平均降价84%，预计每年可节约费用260亿元。当前，患者已经用上集采降价后的中选产品。

王国栋表示，近期正积极推进第九批国家组织药品集中带量采购工作，拟纳入40余个品种，覆盖高血压、糖尿病、肿瘤、抗感染、胃肠道疾病、心脑血管疾病等领域，目前正在组织开展报量工作；同步推进第四批国家组织高值医用耗材集中带量采购工作，拟纳入人工晶体和运动医学两大类医用耗材。