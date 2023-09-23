食品健康标识应更清晰

近来，上海一些超市的饮料货架上有了“红橙绿”含糖饮料健康提示标识。红色标识建议不喝或少喝含糖饮料，橙色标识提醒每日添加糖摄入少于25克，绿色标识指导市民看懂营养成分表。标识不针对具体饮料品牌，但对于原本打算购买含糖特别是高糖饮料的消费者而言，这或许会改变他们的想法。

高糖摄入与多种疾病风险增加相关，随着健康理念深入人心，消费者在选购饮料时不再单凭口感喜好购买，而更加关注含糖量和配料表。“低糖”“无糖”饮料越来越受到消费者欢迎，成为饮料行业新风向。

但常常让消费者感到困扰的是，很难从外观直接判断饮料中到底含有多少糖分。奶茶店对于“三分糖”“七分糖”也缺乏统一标准，部分标榜“无糖”的饮料却超量使用甜味剂，对人体可能造成更大伤害。

近年来，我国加快为消费者识别低盐、低油、低糖食品而研究制定标识标准，强化对预包装食品营养标签的监督管理，推动在食品包装上使用“包装正面标识”信息。一方面，保障了消费者的知情权，帮助消费者了解产品成分，便于简单快速地选择健康产品；另一方面，由于产品成分需要标记在包装上，这对于生产企业起到督促作用，引导企业不断改良产品配方。

此次上海实行的含糖饮料健康提示标识，探索了推广健康消费新路子，回应了消费者日益增长的健康需求，是推动居民形成健康消费方式的有益尝试。与此同时，也为饮料企业产品升级提供了方向。“健康”是消费者对饮料的重要诉求，企业应顺应趋势，加大原料选择、用量配比、产品工艺等方面的创新投入，开发更多符合消费者健康理念、兼顾健康与口味的产品，用更多天然配料、更高质量标准的产品赢得市场认可。

相关部门应对饮料行业的健康转型给予鼓励和支持，完善行业标准和规范，推动健康食品生产与消费。同时，加强对产品的检测和监管，扶优去劣，对于乱标错标产品成分、含量的企业，要即时处罚、责令改正，保护消费者合法权益，促进市场长期良性健康发展。

含糖饮料健康提示标识从供给端、需求端推动健康消费向前发展。下一步，还应观察其对消费者购买行为、商超销量、饮料行业发展的中长期影响，为后续相关政策制定提供实践依据。此外，不妨将“红橙绿”标识推广至饱和脂肪、钠等更多品类、更大范围，让广大消费者可以借助标签标识更加便捷地鉴别选择，结合自身健康情况理性购买。

一些国家和地区已经实施了更加细致的含糖饮料分级制，通过A、B、C、D四个等级告诉消费者相应饮品的含糖量与饱和脂肪含量，等级为C级或D级的饮料必须在包装上贴标签。期待各地借鉴相关经验，推出更多促进健康消费的便利化、生活化举措。