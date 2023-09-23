中新真探：吃腐乳会致癌吗？

中新网9月22日电 腐乳属于发酵豆制品，主要是由毛霉菌发酵而成，也包含少量经过严选的酵母菌等霉菌。这些霉菌都是有益食用菌，并不会产生毒素，更不会使人致癌。此外，使腐乳发红的色素是红曲色素，是一种对人体安全的天然色素，也不会使人致癌。但若保存不当，腐乳有可能会产生亚硝酸盐。(来源：@科学辟谣 @中国新闻网 )