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中新真探：吃腐乳会致癌吗？

2023年09月23日09:07 来源：中国新闻网

　　中新网9月22日电 腐乳属于发酵豆制品，主要是由毛霉菌发酵而成，也包含少量经过严选的酵母菌等霉菌。这些霉菌都是有益食用菌，并不会产生毒素，更不会使人致癌。此外，使腐乳发红的色素是红曲色素，是一种对人体安全的天然色素，也不会使人致癌。但若保存不当，腐乳有可能会产生亚硝酸盐。(来源：@科学辟谣 @中国新闻网 )

(责编：杨曦、杨迪)




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