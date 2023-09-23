全国超14万家定点零售药店开通门诊统筹报销服务

本报北京9月22日电 记者22日从国家医保局2023年下半年例行新闻发布会上获悉，为让群众享受普通门诊统筹报销待遇更便捷，截至今年8月，已有25个省份约14.14万家定点零售药店开通了门诊统筹报销服务，累计结算1.74亿人次，结算医保基金69.36亿元。

国家医保局办公室副主任付超奇在发布会上介绍，截至今年8月，全国99%的职工医保统筹地区建立普通门诊统筹待遇，32.09万家定点医疗机构开通普通门诊统筹结算服务，累计结算13.14亿人次，结算医保基金1240.24亿元。

在推动基本医疗保险覆盖全民方面，国家医保局不断完善参保政策、完善筹资待遇机制。国家医保局规划财务和法规司副司长谢章澍介绍，城乡居民医保人均财政补助标准从2018年490元上升到2023年640元，财政补助持续加大，中央财政城乡居民医保补助今年已经达到3840亿元。

“根据经济社会发展水平和基金承受能力，有条件的地区可将居民医保年度新增筹资的一定比例用于加强门诊保障。”谢章澍在发布会上说，可逐步将居民医保门诊用药保障机制覆盖范围从高血压、糖尿病扩大到心脑血管疾病，着力提高居民医保门诊保障水平，让参保群众感受到实实在在的好处。