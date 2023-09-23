今日秋分 这样养生可事半功倍

今日，我们迎来秋分节气。秋分是二十四节气中的第十六个节气，此时太阳直射赤道，昼夜等长。秋分时节，气候由热转凉，天地间阳气渐退，阴寒渐生，是“阴阳交替”的重要节点，对人体影响十分明显。秋分养生要注意些什么？让我们一起来听听河南中医药大学第一附属医院主任医师张道培怎么说。

“秋季自然界的阳气趋向收敛、闭藏。”张道培表示，中医理论认为，人体的生理活动要适应自然界阴阳的变化。因此，秋季要重视保养内守之阴气，凡起居、饮食等方面调摄皆不能离开“养收”这一原则。

“秋分时节，宜早睡早起，杜绝熬夜，以固护自身阳气，避免‘秋乏’的产生。同时，秋分养生宜动不宜静，应多到户外进行登高、散步、慢跑、打太极拳等体育锻炼。但运动要适度，避免劳累、大汗而损伤自身阳气。”张道培说。

秋季天气偏向于“凉而不寒”，过早穿厚衣服，可能会使身体与“凉气”接触太少，不利于适应寒冷的冬季。张道培建议，可以适当“秋冻”，以增加皮肤和黏膜对寒冷的耐受力，有利于人体的抗寒、抗病、防病。但要注意，“秋冻”只适合身体素质好的人。老年人及体质虚弱的人群阳气不足，多穿些衣服反倒有益于固护阳气，让身体适应季节变化。

张道培提示，秋分过后，饮食应少食葱姜等辛味之品，多食葡萄、苹果、石榴等酸味甘润的果蔬，以及养阴润燥之物，如百合、秋梨、藕、鸭肉等。

“秋季易产生抑郁情绪，人们需要情志调理。”张道培说，“常笑宣肺”，笑对呼吸器官、胸腔、腹部、内脏、肌肉等有适当的调节作用。经常晒太阳，适度增加户外锻炼，能让人感觉神清气爽。同时，多培养一些兴趣爱好，避免自我封闭，也有利于改善情绪。（视频制作：实习生袁小倩）