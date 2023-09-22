国家医保局就长期护理保险失能等级评估管理办法公开征求意见

新华社北京9月21日电（记者彭韵佳、沐铁城）记者日前从国家医保局了解到，为加强长期护理保险失能等级评估管理，保障参保人合法权益，国家医保局起草了《长期护理保险失能等级评估管理办法（试行）》《长期护理保险失能等级评估机构定点管理办法（试行）》，向社会公开征求意见。意见反馈截止时间为2023年9月27日。

《长期护理保险失能等级评估管理办法（试行）》共8章36条，对定点评估机构、评估人员、评估标准、评估流程等进行明确。其中，不予受理失能等级评估申请的情形包括：未参加长期护理保险的；不符合待遇享受条件的；发生的护理服务费用不属于长期护理保险基金支付范围的；申报材料不全或提供虚假材料的；其他长期护理保险不予受理评估的情形。

《长期护理保险失能等级评估机构定点管理办法（试行）》共5章26条，对定点评估机构确定、定点评估机构运行管理、监督管理等进行明确。

据悉，建立长期护理保险制度是社会保险体系补短板的重大制度安排。目前长期护理保险试点范围已覆盖49个城市，截至2022年底，长期护理保险参保人数达到1.69亿，累计有195万人享受待遇，累计支出基金624亿元。