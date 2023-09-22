让更多群众在“家门口”享受优质服务——基层卫生健康便民惠民举措加速落地

大医院号源向基层下沉，群众就诊时间选择更多，老年患者在基层就诊更便捷……记者21日从国家卫生健康委在广州举办的新闻发布会获悉，近日各地稳步推进落实基层卫生健康便民惠民服务举措，更多群众在“家门口”享受到优质服务。

便民惠民举措落地见效

8月初，国家卫生健康委办公厅印发《基层卫生健康便民惠民服务举措》。现在各地的落实情况如何？国家卫生健康委基层司副司长、一级巡视员诸宏明表示，文件印发将近2个月时间，各地都在稳步推进落实。

——群众在就诊时间上有更多选择。据介绍，广东省深圳市将“完善医疗卫生服务”列为十大民生实事之一，目前已有800多家社康机构开放夜诊服务，平均延时服务2小时，夜诊服务占社康总诊疗人次的比例近20%。

——群众在就近就医方面有更多选择。北京市选择在基层医疗卫生机构开展专病特色科室建设，社区卫生服务机构联动三级医院共同建设高血压病、2型糖尿病等常见病、多发病专病特色科室，满足居民就近就医服务需求。

——群众在基层可以获得多类慢性病长处方服务。浙江省杭州市除高血压、糖尿病外，还将冠心病、慢阻肺、高脂血症等慢性病病种纳入长期处方，还针对各病种分别制定了社区临床管理路径。

——老年患者在基层就诊更加便捷。据介绍，河南省新乡市一些乡镇卫生院专门设立了代理代办办公室，帮助行动不便的老年人和残疾人到行政大厅、医保中心办理医保补助、更换慢性病证等业务，到上级医院代取检查结果、与村医对接转交检查结果等，工作人员“多跑腿”，老年患者“少跑路”。

优质医疗资源持续下沉

当前群众就医服务需求呈现多样化、个性化，对基层机构也提出了更高要求。诸宏明表示，在推动优质资源下沉方面，主要有三方面举措：一是推动二三级医院预约号源向基层下沉；二是推进中高级职称医师在基层机构门诊值守；三是积极开展远程诊疗。

广东省卫健委副主任汪洪滨介绍，广东正在推动二级及以上医疗机构向基层家庭医生下沉30%的号源，其中专家号源不少于30%，越来越多的家庭医生可以在自己的诊室直接预约上级医院号源。

广州市海珠区沙园街社区卫生服务中心主任王晓毅说，南方医科大学珠江医院向该中心开放了心血管、内分泌、消化、风湿免疫等科室号源，家庭医生在中心就能为居民预约珠江医院一周内的号源。自2017年起，珠江医院还先后安排了30多位专家轮流到该中心出诊，不仅让居民在“家门口”享受到三甲医院专家的诊疗服务，也让基层医生能力得到提升。

此外，该中心还通过物联网开展互联网+健康服务，将血压计、血糖仪等可穿戴设备派给有需要的慢性病患者居民，让其回家监测，家庭医生远程监测相关健康数据，及时给予干预。

基层卫生人才增量提质

做好基层便民惠民服务，具体实施者是基层医务人员。据汪洪滨介绍，广东采取“重投入、重激励、重帮扶”三方面措施推进基层卫生人才增量提质，2022年广东省基层医疗卫生机构人员总数34.5万人，比2020年增加11.7%，每万人全科医生数从3.12增长到3.66。

“1997年我从卫校毕业后回到我们村，做了一名村医，到现在已经26年了。”广东省惠州市博罗县横河镇卢屋村卫生站乡村医生卢炳华说，工作以来，他一直坚持学习、参加培训，如今已考取副主任医师，目的就是把自己的医疗水平提升上去，为村民看好病。

“为了更加生动鲜活地展示基层便民惠民有关举措，这一次我们把发布会现场设在了最基层，广州市海珠区沙园街社区卫生服务中心。”国家卫生健康委宣传司副司长胡强强说。

王晓毅说，该中心努力把服务做细做实，其中，家庭医生通过多种形式提供服务，及时解决签约居民的健康需求。“截至今年上半年，我们中心重点人群签约率达到八成以上，老百姓对我们的认可度越来越高。”（记者徐弘毅、董瑞丰）