早7点到9点锻炼或最利于减重

科技日报北京9月21日电 （记者刘霞）美国弗吉尼亚大学科学家开展的一项针对5285名中年人的研究表明，早上7点到9点之间锻炼最有利于减轻体重。与中午或晚上进行锻炼的人相比，早上7点到9点锻炼的人身体质量指数（BMI=体重/身高^2）更低、腰围更小。相关论文发表于20日出版的《肥胖》杂志。

研究人员分析了美国国家健康和营养检查调查（NHANES）数据，该调查每年评估美国约5000名成人和儿童的健康状况。研究团队使用了2003—2006年的数据。

在这项研究中，追踪者的数据被分为3组：早上（7点到9点）、中午（11点到下午1点）、晚上（17点到20点），其中642人在上午锻炼，2400人在中午锻炼，2187人在晚上锻炼。

结果表明，早晨组的BMI最低，为25.9，中午组和晚上组的BMI分别为27.6和27.2，处于超重范围。早晨组的腰围也最低，为91.5厘米，而晚上组和中午组的腰围分别为95厘米和95.8厘米。

研究团队表示，晨练可能是最好的，因为更容易坚持，而且，人们不太会被电话、电子邮件或会议分散注意力。“早起鸟”的昼夜节律或“生物钟”也运行得更早，这可改善睡眠质量，并有助减肥。