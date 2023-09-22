智慧病房可实现呼叫预警、患者定位、输液监测等功能；数字中医循经治疗机器人集成人体三维视觉追踪、深度学习、力感知等前沿技术，将传统中医经穴手法治疗与AI相结合；智慧药事云平台全流程为医生、药师、患者提供科学用药服务……2023年服贸会健康卫生服务专题展区，一系列新技术、新产品、新服务折射卫生健康行业创新发展的新趋势，展现了数字医疗的广阔发展前景。

随着信息基础设施的不断完善，数字技术在卫生健康领域的应用更加广泛、影响更加深刻。党的十八大以来，我国全民健康信息化建设成效显著。国家卫生健康委发布的信息显示，截至2021年底，国家级全民健康信息平台基本建成，全国7000多家二级以上公立医院接入区域全民健康信息平台，260多个城市实现区域内医疗机构就诊“一卡（码）通”。大数据、云计算、人工智能等现代信息技术，推动优质医疗资源惠及更多人，让居民健康管理能力提升有了更坚实的支撑。

也要看到，全民健康信息化建设仍存在短板与弱项，统筹协调机制还不健全，数据要素价值潜力尚未被充分激活，数字鸿沟、数据壁垒依然存在，数据安全、隐私保障等仍面临挑战，数据治理能力有待进一步提升。

推进全民健康信息化建设，要推动医疗资源下沉，让群众就近享受优质医疗服务。比如，在广西柳州柳北区桂景湾社区，群众的检查结果可自动导入“智慧公卫”随访系统，能即时查询，过去最快需要一星期才能出的体检报告，如今当天就能发给群众。在贵州贵阳观山湖区金华园社区卫生服务中心，患者完成心电图数据采集后，通过健康信息云平台上传，上级医院作出医疗诊断并反馈给卫生服务中心，整个过程仅需15分钟。推进健康信息应用，不仅能在医生和患者之间搭建“快速路”，也有助于优化医疗资源配置，加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局，提升基层诊疗能力、服务水平。

进一步加快全民健康信息化建设，还应打破“数据孤岛”，畅通数据共享通道，实现数据统一标准、一次采集、多方利用。在黑龙江杜尔伯特蒙古族自治县，全民健康信息平台投入使用后，居民就医数据实现县内共享认证，避免了重复检查的麻烦。整合数据资源，形成跨部门健康医疗数据资源共享共用格局，才能充分发挥“互联网+医疗健康”的优势，进一步缓解群众“看病难”“看病贵”“看病远”的问题。不过，在这一过程中，要特别注意把安全治理贯穿全民健康信息化建设管理应用全过程，让群众无信息泄露之忧。

健康，连着千家万户的幸福，关系国家民族的未来。新征程上，加速推进信息基础设施建设，形成统一权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系，构建线上线下深度融合覆盖全生命周期的卫生健康服务模式，群众就能少跑腿，并享受到更高品质的医疗健康服务。

《 人民日报 》（ 2023年09月22日 05 版）