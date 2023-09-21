直播预告：风湿病对肺的影响 你知道吗？

众所周知，风湿病是一组可以累及全身各个脏器的系统性自身免疫性疾病。肺脏，作为人体最重要的器官，也是风湿病极易累及的部位，不单单是胸膜炎、胸腔积液，更重要的是出现肺动脉高压、间质性肺病。患者一旦合并上述疾病，会严重影响生活质量，甚至是生命。如何尽早识别，及时干预，减少疾病带来的伤害？

2023年9月22日16:00，“人民好医生”客户端将邀请国家皮肤与免疫疾病临床医学研究中心办公室主任、北京协和医院风湿免疫科主任李梦涛，国家皮肤与免疫疾病临床医学研究中心、北京协和医院风湿免疫科副主任王迁，国家皮肤与免疫疾病临床医学研究中心、北京协和医院风湿免疫科副主任赵久良来到演播室，就风湿病相关肺部病变的病因、诊断和疾病管理等内容进行分享。

嘉宾简介

李梦涛，北京协和医院风湿免疫科主任，主任医师，教授、博士生/博士后导师、协和学者特聘教授，中国医师协会风湿免疫科医师分会副会长兼肺血管/间质病学组组长，中国系统性红斑狼疮研究协作组（CSTAR）、国家风湿病数据中心（CRDC）、中国风湿免疫病医联体联盟（CRCA）秘书长，国家皮肤与免疫疾病临床医学研究中心（NCRC-DID）办公室主任。

王迁，北京协和医院风湿免疫科副主任，主任医师、教授，中华医学会风湿病学分会青年委员会副主任委员，中国医师学会风湿免疫科医师分会常委兼副总干事，风湿病肺血管暨间质病学组委员，工作秘书，北京风湿病学会常委及秘书长，海峡两岸医药卫生交流协会风湿免疫病学专委会慢病管理学组/感染学组副组长。长期关注风湿性疾病患者合并肺部并发症的临床和基础研究。

赵久良，北京协和医院风湿免疫科副主任，主任医师、副教授、硕士生导师、中华医学会风湿病学分会青委副主委、亚太风湿病学会联盟（APLAR）青委副主席、中国医师协会风湿免疫科医师分会青委副会长、中国研究型医院学会风湿免疫专业委员会常委兼秘书长，北京医学会风湿病学分会委员兼秘书。

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