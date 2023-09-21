9月20日，GE医疗发布首份可持续发展报告（2022），向外界介绍该公司ESG工作进展的一系列相关举措与成果。据报告显示，自2019年以来，GE医疗将运营期间的温室气体排放量减少了27%，并明确了“拓展医疗可及性”“促进企业多元、平等和包容文化发展”“减轻对气候的影响”“推动循环经济和环保设计的发展”以及“保护患者数据和网络安全”五大ESG优先议题，以持续提升自身的可持续发展价值。

“在全球范围内实现GE医疗的可持续发展目标具有重要意义。”GE医疗ESG项目负责人凯尔文·桑伯恩表示，“目前GE医疗正在进行气候风险评估。基于该评估，我们将宣布公司的气候转型计划，制定‘净零’排放路径，并计划于2023年年底提交科学碳目标倡议进行验证。”而在中国，GE医疗也正围绕 “ESG与高质量发展”推行了一系列举措，其中为拓展优质医疗资源的可及性，更是成为GE医疗中国增加ESG能力建设的重点。

作为医疗行业ESG能力建设的实质性议题之一，“可及性”正成为众多医疗企业的发力重点，并不断借助医疗产品和服务的普及与下沉，向位置偏远、经济水平相对较低、医疗资源与技术有限的地区和人群推广，使其用得起也用得上。目前，GE医疗中国研发团队正持续推出更多针对中国临床需求的新技术、新产品和疾病解决方案，优化患者护理路径，提升诊治效果，推动精准医疗和优质医疗可及性；加速数字化、智能化技术与医疗设备的充分融合，推进数字化诊疗进程，适配中国医疗多场景应用；赋能基层诊疗服务能力建设，扩大优质医疗服务覆盖面，助力大病不出县这一分级诊疗目标的实现。

此外，GE医疗还借助数字化、智能化技术与医疗设备的充分融合，进一步推动优质医疗技术与服务的可及性。在这其中，“深度天眼系统”和“技影随行”影像质控平台作为GE医疗中国团队的“扛鼎之作”，将“专家级”的影像诊断资源下沉至县域基层，推动基层医疗服务水平加速提升，惠益基层患者。此外，GE医疗的首个人工智能乳腺机 Nova AI（后增加质控模块）同样在全国获得广泛应用，尤其是在江西、辽宁、广东、贵州等多个省份的两癌筛查项目中，承担起规模化的乳腺癌筛查工作。

GE医疗方面表示，在中国经济向高质量增长转型的时代背景下，作为中国社会中的一份子，将自身发展目标与“双碳”目标相结合，积极履行促进生态建设的环境责任，以及乡村振兴的社会责任。