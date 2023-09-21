国家卫健委：三方面举措推动优质资源下沉

人民网北京9月21日电 （记者乔业琼）今天，国家卫生健康委在广东省广州市海珠区沙园街社区卫生服务中心举行发布会，介绍推进基层卫生健康便民惠民服务举措落地见效有关情况，并回答记者提问。

会上，有记者提问，群众到医疗机构的目的是解决健康方面的问题，有哪些措施能让群众在基层享受到更优质的服务？

国家卫生健康委基层司副司长、一级巡视员诸宏明表示，现在群众就医服务需求是多样化、个性化的，对基层机构也提出了更高的要求。在推动优质资源下沉方面，主要有以下三方面举措：

一是推动二三级医院预约号源向基层下沉。依托紧密型城市医疗集团和紧密型县域医共体，明确牵头的二三级医院预留至少20%的门诊号源优先向辖区基层医疗卫生机构开放，由基层医疗卫生机构为辖区常住居民提供上级医院专科门诊预约服务。

二是推进中高级职称医师在基层机构门诊值守。社区卫生服务中心、乡镇卫生院通过内部挖潜、合理调配人力，以及县（区）级卫生健康行政部门统筹二三级医院、县域医共体（包括医联体、医疗集团）资源等方式，做到每周至少3个工作日有一名主治医师或副主任医师职称以上临床专业技术人员在机构值守门诊服务，解决群众就诊中的专业问题，提升门诊服务质量和首诊水平，促进分级诊疗和基层首诊。

三是积极开展远程诊疗。对一些服务能力不强、交通不太便利的基层机构，根据实际通过远程诊疗等方式，使居民朋友在家门口也能及时获得上级医院的适宜诊疗服务。