如何让基层卫生健康服务更便民？国家卫健委介绍各地落实情况

人民网北京9月21日电 （记者乔业琼）今天，国家卫生健康委在广东省广州市海珠区沙园街社区卫生服务中心举行发布会，介绍推进基层卫生健康便民惠民服务举措落地见效有关情况，并回答记者提问。

为提高人民群众在基层医疗卫生机构利用基本医疗和卫生健康服务的便利性，今年8月初，国家卫生健康委办公厅印发了《基层卫生健康便民惠民服务举措》。现在各地的落实情况如何？

会上，国家卫生健康委基层司副司长、一级巡视员诸宏明表示，文件印发将近2个月时间，各地都在稳步推进落实。

一是群众在就诊时间上有了更多选择，上海市社区卫生服务中心在工作日的11点半至下午1点半提供午间门诊，实现“中午连一连”；部分社区卫生服务中心提供工作日晚间门诊服务，实现了“晚间延一延”；此外，所有社区卫生服务中心都已开设双休日门诊。广东省深圳市将“完善医疗卫生服务”列为十大民生实事之一，要求至少200家社康机构开放门诊延时服务（也就是夜诊）至晚上9点。目前已有800多家社康机构开放夜诊服务，平均延时服务2小时，夜诊服务占社康总诊疗人次的近20%。

二是群众在就近就医方面可以有更多的选择，北京市选择在基层医疗卫生机构开展专病特色科室建设，社区卫生服务机构联动三级医院共同建设高血压病、2型糖尿病等常见病、多发病专病特色科室，满足居民就近就医服务需求。

三是群众在基层可以获得多类慢性病长处方服务，浙江省杭州市除高血压、糖尿病外，还将冠心病、慢阻肺、高脂血症等慢性病病种纳入长期处方，一共有16种，还针对各病种分别制订了社区临床管理路径，从首诊评估到用药回访、复诊检查都建立了系统规范的管理模式。

四是老年患者在基层就诊更加便捷，河南省新乡市一些乡镇卫生院专门设立了代理代办办公室，帮助行动不便的老年人和残疾人到行政大厅、医保中心办理医保补助、更换慢性病证等业务，到上级医院代取检查结果、与村医对接转交检查结果等，工作人员的“多跑腿”，实现老年患者的“少跑路”。