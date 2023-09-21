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国家卫健委等6部门联合制定《第二批罕见病目录》

2023年09月21日14:43 来源：人民网

人民网北京9月21日电 （记者乔业琼）据国家卫健委官网消息，为进一步加强我国罕见病管理，提高罕见病诊疗水平，维护罕见病患者健康权益，根据《罕见病目录制订工作程序》，国家卫健委等6部门联合制定《第二批罕见病目录》。

第二批罕见病目录

(责编：乔业琼、高雷)




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