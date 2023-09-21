直播预告：六位专家谈阿尔茨海默病

每年9月是世界阿尔茨海默病月，9月21日是世界阿尔茨海默病日。今年，世界阿尔茨海默病月聚焦认知障碍危险因素筛查与干预，大力推进筛防并立，诊治同行。基于此，中国老年保健协会阿尔茨海默病分会（ADC）、中国脑健康行动专家委员会联合发起“守护记忆 传递爱——2023年世界阿尔茨海默病月中国行动”和“2023年世界阿尔茨海默病月全国系列科普宣传”活动。

9月21日16:00-17:00，首都医科大学附属北京天坛医院神经病学中心认知障碍性疾病科主任张巍，北京大学第三医院中央党校院区院长、神经内科主任医师肖卫忠，北京老年医院精神心理二科主任吕继辉，首都医科大学附属北京安定医院副院长、老年团队负责人张庆娥，北京医院神经内科主任医师李淑华，首都医科大学附属复兴医院神经内科主任李放将做客“人民好医生”客户端直播间，围绕“阿尔茨海默病”话题与网友进行科普分享。

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