持续助力消费者高效维权 人民网“人民投诉”平台新版上线

人民网北京9月21日电 （记者崔元苑）为持续推动投诉处理机制优化升级，促进消费维权服务体验质效提升，人民网“人民投诉”平台新版近日正式上线。

人民网“人民投诉”平台新版页面截图。

新版首页导航栏增加了“监督台”“话题征集”“数据报道”等新闻栏目，集纳汇总“人民投诉”原创报道；增加“投诉飙升榜”“投诉响应榜”数据版块，可动态呈现被投诉企业/机构近期投诉量及回复量前十的排行情况，有效督促涉诉企业单位积极处理投诉；新增企业“一键入驻”版块，方便企业/机构快速入驻平台，与消费者高效率沟通；留言版块则增加了“精选回复”，优先体现有效解决及用户评价满意的投诉回复内容，带动更多企业/机构主动积极回应问题，共建诚信、安全消费环境。

“人民投诉”是人民网重点打造的消费者线上投诉维权服务平台，覆盖PC端、手机移动端、微信小程序，涵盖旅游、汽车、房产、家电、3C、生活、游戏、电商、网络安全等重点消费领域，致力于搭建消费者与商家、企业及监管部门之间沟通的桥梁，助力消费者“一键维权”。自上线以来，“人民投诉”用户规模及平台活跃度持续提升，平台用户投诉量累计444600条，年均增长25.6%。入驻企业回复量年均增长67.8%，用户满意度持续提升，实现了高效率、高质量维权。

截至目前，“人民投诉”平台用户投诉留言线索已8次被《人民日报》关注并采用，涉及“网购赠品不兑现”“新能源汽车充电难”“手机软件续订容易退订难”“‘盲订’汽车风险多”“携号转网障碍多”“在线培训待规范”“上门服务质量良莠不齐”“医美资质乱象”等多个话题。未来，“人民投诉”将持续聚焦消费领域的“急难愁盼”问题，积极探索行业协同联动、优质资源互通共享，推动投诉处理机制优化升级，努力为消费者、企业机构、平台商家搭建权威、便捷的消费维权通道及科普教育服务阵地，最终提高消费纠纷解决率和消费者满意度，让更多人能消费、敢消费、愿消费。