推进全国跨省异地就医直接结算 今年以来取得这些新进展

人民网北京9月4日电 （记者乔业琼）今日，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会，介绍《社会保险经办条例》（以下简称《条例》）有关情况，并答记者问。

会上，国家医疗保障局副局长黄华波表示，今年以来，国家医保局全力推进跨省异地就医直接结算政策的落地、落实和落细，取得了一些新的进展，可以概括为“一个新突破、两个新提升”。

黄华波介绍，一个新突破是指跨省联网定点医药机构的覆盖面进一步扩大，全国联网定点医药机构的数量、结算人次和结算金额都取得了新突破。截至今年8月底，全国跨省联网定点医药机构数量已经达到47.51万家，比去年底增长了45.33%。与此同时，今年前8个月，全国住院、普通门诊和高血压、糖尿病等5种门诊慢特病的跨省直接结算总人次突破了7000万，达到了7216.71万人次，减少群众垫付972.1亿元，与去年同期相比，分别增长了245.1%和91.77%。

黄华波表示，第一个新提升，是指逐步统一了异地就医备案政策，备案服务的便捷性得到极大提升。目前，所有参保人都可以进行异地就医备案，其中急诊抢救人员视同已经备案。全国已经统一了备案有效期，有效期内参保人可以在就医地多次就诊，并能在备案地和参保地双向享受待遇，以前的政策很多地方是单向享受待遇。今年前8个月，新增备案1168.82万人次，比去年同期增长了55.39%。其中依托国家医保服务APP和国家医保局公众号等全国统一渠道办理线上备案498.61万人次，接近一半的量都是通过国家统一平台线上备案。

黄华波还表示，第二个新提升，是指开展了全国范围内的政策集中宣传，知晓度有了新的提升。今年6月，在全国范围内开展了跨省异地就医直接结算政策集中宣传月活动，国家医保局官网、国家医保局微信公众号等新媒体平台每天都展播地方优秀的宣传作品，以歌曲、快板、微电影、戏曲等等群众喜闻乐见的形式进行了宣传。活动期间，全国开展线上线下宣传活动900多万次，覆盖人群超过了7亿。