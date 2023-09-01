夏秋换季，这些疾病要注意（健康直通车（第118站））

夏秋换季期是很多疾病的高发时期。这个时期应该注意哪些健康风险？该如何做好防护？近日，中日友好医院多位专家对此进行了解答。

肠道传染病患者切勿滥用抗生素

近期降水增多，有的地方出现暴雨洪涝灾害，当地群众应注意哪些疾病流行？

“肠道传染病是洪涝灾害后最常见的疾病。”感染疾病科主任马安林介绍，肠道传染病最大的特点是“病从口入”，不洁的水源和受污染或变质的食物都会导致肠道传染病的发生。

“感染肠道传染病，通常会出现腹痛、腹泻等症状，也就是老百姓常说的‘拉肚子’。”马安林提醒，老年人和儿童是肠道传染病的易感人群，感染后可能出现重度痢疾，导致休克和脏器衰竭，因此一定要引起高度重视。

专家提醒，对肠道传染病要以预防为主。夏秋之际气温多变，既要避免中暑，也不宜过度吹空调，长时间吹空调会影响人的免疫力，进而削弱人体抵抗细菌的能力。

“洪涝灾害后，也要注意预防霍乱。”马安林表示，虽然现在霍乱越来越少，但是仍有个别散发，尤其在洪灾以后容易发生。在发生剧烈腹泻或剧烈腹痛时，要意识到可能是霍乱，到肠道门诊及时就医。

洪涝灾害后如何避免传染病？“要管理好水源，管理好粪便。”马安林说，洪涝灾害后进行消毒非常重要，要及时清理灾后垃圾，改善环境卫生，配合相关部门做好环境消毒和灭蝇、灭蚊虫等工作；及时清理积水，清除粪便；保护水源，做好饮用水的消毒管理，不喝生水；饭前便后要洗手，少吃生冷食物，注意食物卫生清洁，不吃过期食品，不吃被污水浸泡过的食物等，防止“病从口入”。

“儿童发生腹痛或腹泻，有些家长不清楚病因，就给孩子大量使用抗生素，这是错误的。”马安林说，如果是由化学毒素或诺如病毒引起的腹泻，抗生素并无疗效。因此，在治疗时，一定要分清楚儿童的腹痛、腹泻到底是消化不良、细菌感染、病毒感染，还是其他原因导致的，要对症治疗。

心脑血管疾病患者运动有讲究

秋燥将至，早晚变凉，不少人感觉颈肩腰腿不舒服。康复医学科主任江山介绍，夏秋季节转换之际是腰颈痛高发时期，门诊中不仅有老年人，也有不少年轻人前来就诊。

江山提醒，有腰颈痛问题的患者不要维持同一个姿势太长时间，无论是坐着还是站着，每隔40分钟就要变换一次姿势、起来活动一下；如果出现腰颈疼痛，不要想当然地认为是肌肉或骨骼出了问题，而要去医院请医生帮助诊断，排除其他可能、确定是肌肉或骨骼的问题后，可以在医生指导下做物理因子治疗。医生还会根据患者的个人情况，开具运动处方，给出适合患者的运动方式、运动频次和运动量建议。

专家表示，要选择在早上或傍晚天气凉爽的时候进行运动，按处方锻炼身体，才能达到良好效果。

“秋季来临，心脑血管疾病也进入高发季。”江山说，心脑血管疾病患者如果经常在寒冷的环境中运动，容易导致血管痉挛，引起心脑血管病发生，因此这类患者运动时一定要注意保暖。与此同时，心脑血管患者以老年人为主，多数合并有糖尿病、肺部疾病等基础病，因此建议在专业医生的指导下，选择合适的运动方式，一般推荐游泳、快走等方式。

在运动时长方面，江山建议，一般一周保持3次有氧运动或2次肌肉力量训练，肌肉力量训练应包括10—15分钟的热身环节，20分钟训练，再加10分钟平复环节。

“如果有基础疾病，建议在医生的监测下进行肌肉力量训练，监测一次之后，如无异常，患者方可自行在家中训练，同时要保持定期复诊。”江山说。

慢性气道疾病患者警惕病情加重

“夏秋换季之时，要注意预防喘病加重，喘病是呼吸系统中最常见的慢性气道疾病。”呼吸与危重症医学科副主任侯刚提醒，虽然喘病在秋季和冬季更容易发生，但在夏秋换季时预防喘病急性加重尤为重要，因为夏末秋初时的过敏原并不比秋冬季少，例如大雨过后，墙面会发霉，霉菌孢子就是很强的过敏原；夏末秋初天气依然炎热，患有慢性阻塞性肺疾病合并冠心病的老年人，在闷热的天气下，一旦出现心功能不全，就会加重呼吸困难，表现为慢阻肺病加重。

此外，喘病患者在夏天往往会因为喘气变得顺畅而忽视药物的规律使用，当药物使用不规律时，慢性气道疾病就容易出现急性加重的情况。

如何预防慢性气道疾病加重？

“要远离相关危险因素，其中非常重要的就是远离烟雾，不吸烟、避免二手烟侵扰。”侯刚提醒，秋冬季来临，即将进入供暖季，空气质量可能会发生变化，慢性气道疾病患者在空气污染天气外出时一定要戴好口罩，可使吸入的气体更加湿润，同时也能将有毒、有害颗粒排除在体外。

与此同时，还要注意远离过敏原，像一些潮湿、发霉的地方，或者容易引起花粉过敏的植物。“如果有朋友、亲戚明确得了流感等呼吸系统传染疾病，尽量不去探望，如果探望一定要做好个人防护。”侯刚说。

“在秋季，入冬之前可以接种流感疫苗，也可以接种肺炎球菌疫苗预防感染。”侯刚提醒，慢性气道疾病患者要继续巩固气道疾病的治疗，吸入的药物要规律使用、规范使用。同时，这类患者要积极治疗共患病，例如合并糖尿病患者，如果血糖控制得不好，很容易导致呼吸道感染并发，从而引起慢性气道疾病的加重。此外，还要注意保持健康的生活方式，坚持合理饮食、适当锻炼等。