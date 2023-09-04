国家医保局：截至今年8月底全国定点医药机构达107.8万家

人民网北京9月4日电 （记者乔业琼）今日，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会，介绍《社会保险经办条例》（以下简称《条例》）有关情况，并答记者问。

会上，国家医疗保障局医疗保障事业管理中心负责人隆学文表示，医保经办机构负责医保定点医药机构的确定，包括定点医疗机构和定点零售药店，简称为“两定机构”，医保经办机构与“两定机构”签订医保服务协议，为他们提供审核结算等经办服务。同时，对“两定机构”开展医保协议管理。

“《条例》的出台，对医保经办进一步优化定点医药机构的管理和服务提出了新要求。”隆学文表示，下一步，医保部门将从三个方面着力优化“两定机构”的管理和服务。

第一，扩大医保定点覆盖范围。《条例》规定经办机构应当根据经办工作的需要，与符合条件的机构协商签订服务协议，方便群众享受医保服务。截至今年8月底，全国定点医药机构达到了107.8万家，比去年增加了10余万家，增长了13.4%。其中，定点医疗机构达59.4万家，定点零售药店达48.4万家。下一步，将继续扩大医保定点覆盖范围，将医保定点范围向基层医疗机构和定点零售药店拓展，方便群众就近看病就医和购药。

第二，加强定点医药机构协议管理。协议管理是医保经办机构规范“两定机构”医药服务行为、维护医保基金安全的重要管理措施。今年上半年，全国医保经办机构累计核查定点医药机构达到46.23万家，共协议处理14.59万家，挽回医保基金损失51.38亿元。《条例》规定，要加强医保服务协议管理，并从协议签订、履行、违约处理等全流程进行了进一步规范。下一步，将进一步优化“两定机构”申请条件、完善评估流程，同时制定全国统一的医保服务协议范本，健全定点医药机构准入、退出和绩效考核等机制，加强违约行为处理，坚决守护好人民群众的“看病钱”和“救命钱”。

第三，进一步优化定点医药机构审核结算服务。《条例》规定，经办机构应当改进基金支付和结算服务，建立健全与“两定机构”的集体协商谈判机制。随着医保支付方式改革的全面推进落地，下一步，将进一步完善医保基金支付方式和结算管理机制，加强与定点医疗机构协商谈判，引入专家力量，健全评审评议机制，完善按DRG和DIP有关的权重、费率动态调整机制，加强费用审核和检查，做好年初预付、月度结算、年度清算和医保基金的拨付，减轻定点医药机构垫付资金的压力，有效提高医保基金使用效率。

同时，医保经办机构也将接受有关部门和社会各方面的监督，切实加强自身的规范管理，严防内控风险，更好地做好医保经办服务。