国家医保局：打造15分钟医保服务圈 方便群众“身边办”

人民网北京9月4日电 （记者乔业琼）今日，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会，介绍《社会保险经办条例》（以下简称《条例》）有关情况，并答记者问。

会上，国家医疗保障局副局长黄华波表示，《条例》在规范医保经办、优化医保服务等方面作出了明确要求。下一步，国家医保局将全面贯彻《条例》要求，坚持以人民为中心的发展思想，推进医保服务更加优质、更加高效、更加便捷，不断增强人民群众获得感和满意度。

一是进一步完善医保政务服务清单。前期，国家医保局制定了医保政务服务事项清单，统一了28项医保常用业务的服务标准，实现了办事环节和办结时限的规范统一。下一步，国家医保局将持续深化医保服务标准化规范化，进一步优化政务服务清单和操作规范，推进办事环节精简和流程再造，积极推进实现医保服务“同城通办”。

二是全面推进医保经办数字化转型。《条例》规定用人单位和个人办理社会保险事务，可以通过政府网站、移动终端、自助终端等渠道办理。下一步，国家医保局将充分利用互联网、大数据等信息技术，推进医保经办全流程数字化服务，加快推进医保服务“网上办”“掌上办”，变“群众跑腿”为“数据跑路”，提升医保政务服务事项线上可办率。

三是加快健全医保服务网络。《条例》规定应当强化社会保险经办服务能力，实现省、市、县、乡镇（街道）、村（社区）全覆盖。下一步，国家医保局将加快推进基层服务网络建设，持续推动服务下沉，打造“15分钟医保服务圈”，积极将医保信息查询、异地就医备案等高频服务事项下放至乡镇（街道）、甚至是村（社区）来办理，方便群众“身边办”。

四是持续推进医保暖心办。《条例》规定应当加强无障碍环境建设，提供无障碍信息交流，为老年人、残疾人等特殊群体提供便利。下一步，国家医保局将加强医保标准化窗口建设，针对老年人、残疾人等特殊群体，推进服务设施适老化改造和无障碍信息服务，为群众提供贴心暖心的医保服务。同时，全面落实“好差评”制度，开展医保经办管理服务评价，不断提升医保服务水平和群众满意度。