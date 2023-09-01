国家疾控局印发《传染病疫情风险评估管理办法（试行）》

人民网北京9月1日电 （记者乔业琼）据国家疾控局微信公众号消息，为提高传染病疫情风险管理水平，规范和指导风险评估工作，国家疾控局监测预警司组织中国疾控中心，以及中华预防医学会、清华大学、北京大学、北京协和医学院、国家卫生健康委卫生发展中心和部分省份专家研究制定了《传染病疫情风险评估管理办法（试行）》（以下称《办法》。

《办法》在原卫生部2012年出台的《突发事件公共卫生风险评估管理办法》基础上，聚焦防范和化解传染病疫情风险，进一步强化了疾控系统内部业务管理，细化实化了传染病疫情风险评估的具体要求。

《办法》共有17条条款，主要包括以下4个部分：

第一部分提出了制定的法律依据，风险评估的概念和开展工作遵循的原则。

第二部分明确了各级疾病预防控制主管部门、疾病预防控制机构和专家组在传染病疫情风险评估工作中的责任分工，其中疾控主管部门负责建立健全制度和机制、组织协调、业务管理、督促检查、通报发布等；疾控机构主要负责具体开展实施；专家组受疾病预防控制主管部门委托开展重大传染病疫情风险评估或对本级疾病预防控制机构提出的风险评估意见进行论证。

第三部分根据工作实践，明确了风险评估报告日常评估和专题评估情形、频次、方法；规定风险评估报告的内容，保证了报告的标准化和同质化。

第四部分政策和保障，包括强化领导，保障人员、经费、信息和技术等投入；支持科研攻关；加强人才培养；鼓励设立首席专家等。