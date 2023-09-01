国家卫生健康委：进一步完善手术质量安全管理体系

人民网北京9月1日电 （闫妍、陈子源）国家卫生健康委日前印发《手术质量安全提升行动方案（2023-2025年）》（以下简称《方案》），要求利用3年时间，进一步完善手术质量安全管理体系，形成科学规范、责权清晰、运行顺畅的管理机制。

《方案》要求，到2025年末，我国住院患者围手术期死亡、手术并发症、麻醉并发症等负性事件发生率进一步下降，非计划重返手术室再手术率不高于1.8‰，住院患者手术后获得性指标发生率不高于7.5‰，手术麻醉期间低体温发生率、I类切口手术抗菌药物预防使用率进一步降低，日间手术占择期手术的比例进一步提高，四级手术术前多学科讨论制度得到全面落实。

《方案》从术前、术中、术后风险管理和系统持续改进等4个方面，针对全国二级以上医疗机构提出15条具体举措，包括：以科学评估为抓手，加强术前风险管理；以强化手术核查为基础，严格术中风险管理；以精细管理为保障，强化术后风险管理；以优化机制为手段，实现系统持续改进。

国家卫生健康委有关人士介绍，随着医疗技术进步和疾病谱变化，手术的种类和方式也不断变化。持续监测显示，近年来我国医疗机构开展的手术种类中位数和手术例次数快速增长，手术方法也不断改良，手术质量安全水平稳步提升，但包括手术并发症、麻醉并发症等在内的负性事件发生率在少数医疗机构呈上升趋势，需要进一步加强科学管理。