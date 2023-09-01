直播预告：减重手术≠切胃 带你了解减重手术真相

肥胖是世界卫生组织确定的十大慢性疾病之一，也是目前全球共同面临的公共卫生问题。肥胖患者经改变生活方式难以控制，同时合并肥胖相关代谢综合征时，经综合评估可考虑进行减重手术。减重手术就是切胃吗？哪些人不适合进行减重手术？

9月1日10:00至11:00，“人民好医生”客户端邀请首都医科大学附属北京朝阳医院普外科副主任韩加刚做客演播室，为大家详细讲解减重手术相关知识。

专家介绍：

韩加刚，首都医科大学附属北京朝阳医院普外科副主任、主任医师、教授、博士研究生导师。担任中华医学会外科学分会青年委员会委员、中华医学会外科学分会结直肠外科学组委员等多个学术职务。

出诊时间：

首都医科大学附属北京朝阳医院本部：周一上午、下午；周四下午

首都医科大学附属北京朝阳医院常营院区：周四上午

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行收看。

更多贴心易懂的健康科普，三甲名医直播互动，请关注人民好医生APP。

直播在人民好医生App进行，请扫描二维码下载或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端收看。

重要提示：人民好医生客户端只提供疾病科普，不做具体诊断和开处方。若身体不适请及时就医。