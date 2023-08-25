徐 骏作（新华社发）

近日，国际癌症研究机构、世界卫生组织等发布了无糖甜味剂阿斯巴甜对健康影响的评估报告，将阿斯巴甜列为可能对人类致癌物质（2B类）。阿斯巴甜究竟是什么？致癌风险有多高？甜味剂到底安不安全？

一种广泛应用的合成甜味剂

早餐的面包、日常咀嚼的口香糖……不知不觉中，阿斯巴甜已融入人们的日常饮食。这种代替蔗糖的合成甜味剂，由于甜度高、热量低、成本低，被广泛应用于食品加工和药剂加工中。

“阿斯巴甜的化学名称为天门冬酰苯丙氨酸甲酯，在食用后会在体内迅速代谢为天冬氨酸、苯丙氨酸和甲醇。”中国农业大学营养与健康系教授范志红介绍，甲醇虽然具有毒性，但阿斯巴甜在食品中的实际用量很小，相应产生的甲醇含量也很小；而苯丙氨酸和天冬氨酸存在于许多食物蛋白质中，分解后基本不会干扰身体的氨基酸平衡。除了对苯丙氨酸有代谢障碍的苯丙酮尿症患者，大多数人都可以食用阿斯巴甜。

阿斯巴甜1965年问世，1974年被美国食品和药物管理局批准用作甜味剂以及多种食品的添加剂。1985年，中国在第二次食用添加剂标准化技术委员年会中通过使用阿斯巴甜，将其列入国标。迄今为止，阿斯巴甜已获许在英国、法国、德国、意大利等近百个国家中作为食品添加使用。

阿斯巴甜的用量受各国法规严格限制。2014年，GB2760—2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》发布，规定添加阿斯巴甜的食品应标明“阿斯巴甜（含苯丙氨酸）”，并对不同食品中阿斯巴甜的最大使用量作出规定，糕点类食品中每公斤添加量不能超过1.7克，面包中每公斤添加量不能超过4.0克。

可能致癌物≠吃了会患癌

国际癌症研究机构将致癌物清单分为4类，由于不同物质与癌症关联度不同，其致癌可能性分级也存在差异。其中，1类致癌物为对人为确定致癌物。2A类致癌物为对人很可能致癌，此类致癌物对人致癌性证据有限，对实验动物致癌性证据充分。阿斯巴甜所属的2B类致癌物为对人可能致癌，此类致癌物对人致癌性证据有限，对实验动物致癌性证据并不充分；或对人类致癌性证据不足，对实验动物致癌性证据充分。3类致癌物为对人类致癌性可疑，尚无充分的人体或动物数据。4类致癌物则为对人类很可能不致癌。

“阿斯巴甜被国际癌症研究机构列入可能致癌物名单，并不意味着食用了就会得癌症。”范志红指出，很多种食物都含有或被列入国际癌症研究机构所列出的1类、2A类、2B类致癌物，但并不影响人们销售和食用这些食物。

“酒精饮料中的酒精、加工肉制品中的亚硝胺类物质、烧烤中的苯并芘之类多环芳烃物质等都是1类致癌物，有多少人因此戒酒、戒火腿、戒烧烤了？”范志红说，“不应该脱离剂量来谈致癌问题，在专家的建议下限剂量、减频次地正常食用即可。”

2016年，世界卫生组织和粮食及农业组织食品添加剂联合专家委员会共同确定阿斯巴甜每日允许摄入量为每公斤体重0—40毫克。多家机构在本次评估发布后也并未改变这一数值。粮食及农业组织食品添加剂联合专家委员会重申，人们可以在每日限量内放心食用阿斯巴甜。

国家食品安全风险评估中心针对本次评估结果表示，国际癌症研究机构将阿斯巴甜列为2B类可能致癌物，说明其对人类致癌性的科学证据尚不充分，需进一步研究考证。通过对阿斯巴甜用量进行控制管理，能够保障其使用的安全性。

把甜味剂替换成健康的天然食品

无糖饼干、无糖酸奶、无糖果干……眼下，打着“控糖减肥”的广告、添加了各类甜味剂的无糖食品填满了超市货架，让消费者目不暇接。究竟哪些甜味剂是安全的？

“很多甜味剂都有不利健康的负面研究报道。阿斯巴甜引发争议，主要是因为它发现得早、研究得多。即便眼下看起来安全的甜味剂，未来也可能随着研究增多而发现负面作用。”范志红说，甜味剂的危害需要时间的积累，不是经常食用就不必太过担心。

“以阿斯巴甜为例，阿斯巴甜的甜度约为蔗糖的200倍，相比1公斤食物中添加100克蔗糖，只需添加0.5克阿斯巴甜就可以达到同等的甜度。根据营养调查的频次法，一个月都不吃某样食物，称为不食用；一个月吃某样食物2至3次，称为偶尔吃；一周吃某样食物1次以上，称为经常吃。与酒精饮料、火腿、烧烤一样，对甜味剂的摄入也应该限制在偶尔为之的范围内。

偶尔食用虽无妨，但甜味剂绝非健康良方。今年5月，世界卫生组织发布《非糖甜味剂使用指南》称，无糖甜味剂无益于控制体重或降低慢病风险；如果持续摄入，还可能增加心血管疾病、2型糖尿病甚至死亡风险。

“甜味剂有问题，不等于大量吃糖更安全。”范志红说。近年来，“控糖”成为流行的健康话题。世界卫生组织建议，成年人和儿童应将其每天的游离糖摄入量降至其总能量摄入的10%以下。《中国居民膳食指南2022》建议添加糖的摄入量每天不超过50克，最好控制在25克以下。

事实上，无论是限制摄入糖还是限制摄入甜味剂，目的都是戒掉对甜味的心理依赖。如果一边鼓吹“控糖”，一边又大肆购买无糖食品，迷恋香精和甜味剂，无异于掩耳盗铃，反而给身体制造了混乱。

“与其纠结哪些甜味剂安全，不如直接少吃甜食，建立起健康的饮食习惯。”范志红认为，以天然食品代替甜味剂等各类食品添加剂，才是真正的健康选择。有控糖需求的人群可以用不加糖和油的全谷、薯类、杂豆主食代替无糖甜食，提高主食的营养素密度，让身体得到碳水化合物的满足感；用没有甜味的白水、淡茶、大麦茶、荞麦茶代替无糖饮料，享受清爽解渴的零糖、零脂肪、零热量饮品。