谨防文具盲盒“刺伤”孩子

新学期开始了，又到了大量购买新文具的时候。文具盲盒因为色彩鲜艳、种类多，通常被摆放在文具店最醒目的位置，受到不少孩子的喜爱。由于拆开盒子之前无法知晓文具的款式，为了买到喜欢的“隐藏款”，一些孩子就会不停购买。而一些普通文具被放入盲盒，“身价”便会翻番，成了名副其实的“刺客”。

近年来，文具盲盒渐成潮流。一方面，文具盲盒的盲盒属性，迎合了孩子们的猎奇心理。未成年人自控能力较差，容易对盲盒中不确定的产品产生期待，追求博彩的刺激感。同时，文具盲盒捆绑IP文化属性，成为孩子们沟通交流的社交“硬通货”。不少孩子购买文具盲盒，就是为了融入班上的社交群体，和同学们有共同话题。拥有隐藏款盲盒，更会成为一些孩子引以为傲的资本，享受来自同学们羡慕的目光。

文具盲盒往往价格不菲。此前上海市消保委调查线下实体店发现，一支普通的中性笔售价在2元左右，但是套上文具盲盒的包装后，售价可高达12元，价格较原来整整翻了6倍。而一些隐藏人物款盲盒，溢价更是高达十几倍。即便如此，不少孩子依然趋之若鹜，反复购买。这既加重了家长的经济负担，也容易让孩子染上“文具盲盒瘾”，助长赌博心态，不利于未成年人的健康成长。

和其他盲盒商品一样，文具盲盒的生产销售行为亟待规范，避免其扰乱正常的市场秩序，侵害消费者的合法权益。

首先，要保障产品质量。目前，市面上的文具盲盒不乏“三无”产品，一些盲盒中的文具没有生产厂家和日期，有的甚至已经超过了有效使用年限。个别厂家就是打着文具盲盒的幌子，夹带假冒伪劣产品的“私货”。对此，有关部门应加强监管力度，加大抽查检查频次，确保盲盒内的文具符合相关产品质量标准。对于质量不合格的文具盲盒予以收缴，对厂家和商家依法处罚，不给不法分子浑水摸鱼之机。

其次，要公示相关信息。在一些文具店主看来，所谓文具盲盒就是“包装上什么也不写”，这其实是一种认知误区。文具盲盒虽然具有不确定性，但并非一“盲”到底，必要的信息公示不可或缺。根据《学生用品的安全通用要求》，文具标签中应包含有产品名称、生产厂名、厂址、产品标准编号、产品使用说明、适用年龄范围、安全警示等标识。同时，今年6月国家市场监管总局印发《盲盒经营行为规范指引（试行）》，明确要求盲盒经营者应当将商品名称、商品种类、商品样式、抽取规则、商品分布、限量商品投放数量、抽取概率、商品价值范围等关键信息以显著方式对外公示，保证消费者在购买前知晓。

此外，要限制销售对象。根据《盲盒经营行为规范指引》，盲盒经营者不得向未满8周岁未成年人销售盲盒，向8周岁及以上未成年人销售盲盒商品，应当依法确认已取得相关监护人的同意。由此可见，文具盲盒不是想卖就卖，文具店主必须严格遵守规定，在没有家长陪同和认可的情况下，不得擅自向未成年人兜售。《指引》还提到，鼓励地方有关部门出台保护性措施，对小学校园周围的盲盒销售模式包括距离、内容等进行具体规范。有关方面应尽快研究出台规定，让学校与盲盒产品保持距离，净化校园周边环境，保护未成年人身心健康。 漫画/陈彬