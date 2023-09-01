野生菌人工促繁带富农民

竹篮一挎，罗兴保开始了雨季的每日巡山。山是云南省楚雄彝族自治州南华县五街镇咪黑们村的集体山林，罗兴保承包了山上野生菌采摘权。尽管雨季之初松茸行情最俏，可罗兴保遇到才冒头的松茸并不急着采摘，而是小心翼翼地用松针给松茸搭起“房子”，等松茸成熟后再来采。

过去，村里人不等松茸长大就采，卖不出好价。遇到开伞老茸也不放过，导致孢子来不及播散，松茸繁殖受阻，就连采挖也不规范，不是摘后覆土，而是用铁耙子连根挖，导致菌塘受到破坏。那几年，运气好、勤上山的村民，一个月采摘松茸就能卖好几万元。然而，无序采挖的后果很快显现。松茸纤细的菌丝与松树、栎树共生，地下发育五六年才能破土而出准备繁殖，不规范采挖不仅浪费了童茸、老茸，还破坏了已有的菌塘，造成松茸产量断崖式下降。

云南野生菌市场上，松茸摊位越来越多，销量却越来越少。恢复、提高松茸产量，直接关系山区生态和群众增收。云南多地探索“包山采菌”制度，通过分片竞包的方式，将集体山林野生菌采摘权承包给有能力采菌、护菌的人统一管理、采摘、销售，以制度创新引导村民规范采摘，促进野生菌种群恢复。

2009年开始，罗兴保成为村里“包山采菌”的一员。去年采摘季结束算账，罗兴保挣了8万多元。目前，五街镇“包山采菌”面积达50万亩，去年野生菌产量达1450吨，产值7950万元。南华县野生菌产业综合产值达46亿元。

有了制度激励，“包山采菌”为野生菌人工促繁、人工增产创造了条件。为了让承包的山林产出更多更好的干巴菌，昆明市宜良县小哨社区农民刘自明每天上山，清除菌子周围杂物，还为菌塘搭起通风、暖湿的小草棚，采取喷灌、滴灌等措施，提高野生菌产量和品质。天然的干巴菌菌塘一年出一小朵菌，通过人工干预，刘自明的菌塘一年能出3至4朵干巴菌。

人不负青山，青山定不负人。野生菌人工促繁带动村民致富。刘自明承包的近700亩山林的野生菌采摘权，每年交给村集体承包费就有20万元。村里蹚出了一条“近期得利、长期得林”的绿色发展新路子。

为了深入实施“包山采菌”制度，迪庆藏族自治州德钦县推出了野生菌分级收购措施，通过严管收购环节，倒逼村民科学采摘，保护野生菌资源。“我们规定，未达5厘米的童茸、已开伞的老茸禁止采收。”德钦县农业农村局农村环境与能源服务站农艺师鲁追劳生说，“松茸采摘期前一个月，我们就去各松茸市场宣传政策、培训收购商和村民准确识别‘菌龄’。现在大家有了共识，童茸、老茸不能采收，促进了产业健康发展。”

《 人民日报 》（ 2023年09月01日 18 版）