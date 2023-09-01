让基层卫生服务更好呵护儿童健康（民生观）

建立常态化机制，坚持动态化调整，进行持续性投入，让基层医疗卫生服务更好呵护儿童健康

一位朋友的孩子今年要上小学，在查阅孩子的疫苗接种记录时，发现还有两针未打。她赶快给孩子之前接种疫苗的医院打去了电话，被告知现在接种服务已经转到了社区卫生服务中心。她赶忙来到社区卫生服务中心，在护士的指导下，注册了当地的疫苗服务APP，快速查询到了从医院迁移过来的孩子的疫苗接种记录，并且预约了3天后的接种。“前后也就5分钟，太方便了！”她感叹道。

朋友的故事，是基层卫生服务呵护儿童健康的一个缩影。要为儿童提供更全面更优质的服务，还需要做更细致的工作。

建立常态化机制。一方面，要安排具有专业知识的人员组成稳定的队伍，做好常规体检、疫苗接种、生长发育评估等较为基础的服务。另一方面，要积极推动儿科优质资源下沉至社区，比如很多地方都安排专业儿科医生定期到社区坐诊，这不仅能减轻“小患者”和家长的奔波之苦，更能提早发现儿童健康问题，对基层卫生服务人员的业务水平提升也大有益处。

坚持动态化调整。儿童处于生长发育期，不同阶段对健康服务的需求是变化的。因此，基层卫生服务要更好保障儿童健康，也需要定期跟踪、动态调整。这需要基层卫生服务机构加强与街道、社区的联系，对辖区适龄儿童建立健康台账，及时掌握信息变化，做好资料更新和交接。在阶段性身体检查、重点疫苗接种等一些关键节点，更应该主动作为、预先提示，为有适龄儿童的家庭特别是多孩家庭更好地提供服务。

进行持续性投入。定期对基层卫生服务人员加强儿科方面的专业知识培训，在条件允许的情况下为基层卫生服务机构配备、更新儿科医疗卫生设备，还可以通过智能化平台建设提升基层卫生服务的信息化水平。

一直以来，国家高度重视儿童健康保护，不断完善相关政策。近期，国家卫生健康委印发的基层卫生健康便民惠民服务举措中，强调将0—6岁儿童健康管理纳入家庭医生签约服务。应该落实好这些要求，以更优质的基层卫生服务，更好呵护儿童健康。

《 人民日报 》（ 2023年09月01日 14 版）