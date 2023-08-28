“号贩子”再度猖獗，整治老问题当有新思路

重庆的蓝女士近日向媒体反映，她在某医院一直挂不上号，但通过“黄牛”很快预约成功。有病友花8倍的钱，从“黄牛”那里买号，据说还可指定专家和看病时间。江苏宿迁的王女士也有类似遭遇，300元的专家号她从来没有挂上过，只能花900元从“黄牛”手中购买。目前，大多数医院实行挂号实名预约制，一定程度上使得“黄牛”抢号、占号的情况得到改善，但近期贩号再次变得猖獗，部分不法分子当起了“电子黄牛”，囤号转卖。

“号贩子”是个老问题，现在老问题有了新的表现形式。过去“号贩子”自己或请人到医院挂号大厅彻夜挂队抢号，赚的是“辛苦钱”，所贩号源也有限。但现在贩号也有了“互联网+”，体力抢号变成脑子抢号，不仅被抢号源更多，而且还能跨地区抢号和卖号，影响范围显著扩大。在挂号大厅抓现行、在医院安装摄像头快速锁定“号贩子”等传统打击手段已不起作用，甚至一些新手段也难有效果。既然贩号手段持续更新，那么，整治就要同步更新思路。

首先，贩号技术含量越来越高，整治就得运用好技术手段。“号贩子”购买网速更快的装备、开发抢票软件等，让号源一放出就迅速被“秒光”；也有“号贩子”攻击医院挂号系统，利用系统漏洞直接“锁定”号源，或精确掌握号源流动规律大量截取号源。针对通过技术手段的贩号行为，最好的治理方法是“以技治技”，完善医院挂号系统、快速锁定抢票软件等技术手段要及时更新，不能在技术上落后于“号贩子”。

其次，与医疗反腐相结合，整治才能抓住当前有利时机。“外有技术人员抢号，内有医护人员关照”等嚣张的话语，尽管不无夸张渲染的意味，但也反映了一些实情，说明少数医务人员与“号贩子”里应外合，是这一顽疾难治理的重要原因，只要揪出这些“内鬼”，贩号的困难程度将明显增加。应将医院的贩号“内鬼”作为当前医疗反腐的一项重点对象，借医疗反腐之机，斩断号源非正常流出通道。

此外，通过医改整治贩号顽疾，这一思路永不过时。只有构建真正的分级诊疗体系，扎堆到大医院看病的患者人数才会明显减少；大幅度提升基层医疗水平、鼓励更多专家频繁下基层、将大部分专家号分配给基层用于转诊、完善远程会议和互联网诊疗、让患者在基层也能开到过去大医院才有的药……这些医改举措，均可让大医院号源不再过于抢手，“号贩子”倒手空间也会明显变小，从而为贩号现象釜底抽薪。

“号贩子”有善变的手段，整治首先要有不变的决心，要做好打持续战的准备。但整治的思路和方法，则要与时俱进、以变应变。准确把握“号贩子”的动向，推出针对性更强的整治举措，贩号现象才会逐渐减少，最终让“号贩子”因无计可施、无利可图而黯然退场。