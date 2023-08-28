裸鼹鼠长寿基因“嫁接”或可延寿

在一项开创性尝试中，美国罗切斯特大学科学家成功将一种长寿基因从裸鼹鼠身上转移到小鼠身上，改善了小鼠的健康状况，并延长了小鼠的寿命。这一成果为探索延长人类寿命及减少炎症相关疾病开辟了新途径。相关论文发表于8月23日出版的《自然》杂志。

裸鼹鼠是一种老鼠大小的啮齿动物，以长寿和对年龄相关疾病的非凡抵抗力而闻名，其寿命可达41年，几乎是类似体型啮齿动物的10倍。而且随着年龄的增长，裸鼹鼠通常不会罹患包括神经退行性疾病、心血管疾病、关节炎和癌症在内的疾病。

此前，研究团队已经发现高分子量透明质酸（HMW-HA）是裸鼹鼠对癌症产生异常抵抗的机制之一，其体内的HMW-HA约是人类和小鼠的10倍，当从裸鼹鼠细胞中去除HMW-HA时，这些细胞更有可能形成肿瘤。

在最新研究中，团队成功地将一种负责制造HMW-HA的基因从裸鼹鼠转移到小鼠身上，不仅改善了小鼠的健康状况，而且将其寿命中位数增加了约4.4%。研究发现，拥有裸鼹鼠基因的小鼠对自发性肿瘤和化学诱导的皮肤癌有更好的保护作用。与普通小鼠相比，拥有裸鼹鼠基因的小鼠在不断衰老过程中，其身体不同部位的炎症更少，肠道更健康。

从哺乳动物身上进化出来的独特长寿机制可用于提高其它哺乳动物的寿命，接下来团队计划在人类身上开展试验。他们相信可通过两条途径实现：减缓HMW-HA的降解和增强HMW-HA的合成。他们已确定减缓HMW-HA降解的分子，正在对其进行测试。